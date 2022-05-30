Günlerden Akdağmadeni

Akdağmadeni’nde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Polat, Tarhana köyünü, resim sergisi açılışını, bambu bahçe oturma grupları imalathanesini ve sanayi sitesini ziyaret etti.

AÇILIŞA KATILDI

Vali Polat, Akdağmadeni Kültür Merkezi'nde Akdağmadeni Kız Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar öğretmeni Latife Koyuncu'nun ‘Gölgede ki Işıltı’ isimli resim sergisini gezdi. Polat, öğretmen Koyuncu'ya başarılarının devamını diledi.

İMALATHANEYE ZİYARET

2003 yılından beri Akdağmadeni ilçesinde bambu mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve 6 kişi istihdam eden Bambu Life'yi ziyaret eden Polat, firma sahibi Mustafa Güler'den firmanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

ESNAFLA BULUŞTU

Akdağmadeni Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek sanayi esnafıyla bir araya gelen Polat, esnafla bir süre sohbet edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Küçük Sanayi Sitesi esnafı Sezai Kütük'ün tamamen kendi imkanları ile ürettiği traktörü inceleyen Polat, tebrik ederek traktör hakkında bilgi aldı.

•Rabia Şahin•