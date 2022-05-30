Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Günlerden Akdağmadeni

Yozgat Valisi Ziya Polat, ilçe, belde ve köylerde yaşanan sorunları yerinde tespit etmek amacıyla başlatmış olduğu ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 00:27
Günlerden Akdağmadeni

Akdağmadeni’nde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Polat, Tarhana köyünü, resim sergisi açılışını, bambu bahçe oturma grupları imalathanesini ve sanayi sitesini ziyaret etti. 
AÇILIŞA KATILDI
Vali Polat, Akdağmadeni Kültür Merkezi'nde Akdağmadeni Kız Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar öğretmeni Latife Koyuncu'nun ‘Gölgede ki Işıltı’ isimli resim sergisini gezdi. Polat, öğretmen Koyuncu'ya başarılarının devamını diledi.
İMALATHANEYE ZİYARET
2003 yılından beri Akdağmadeni ilçesinde bambu mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve 6 kişi istihdam eden Bambu Life'yi ziyaret eden Polat, firma sahibi Mustafa Güler'den firmanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
ESNAFLA BULUŞTU
Akdağmadeni Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek sanayi esnafıyla bir araya gelen Polat, esnafla bir süre sohbet edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Küçük Sanayi Sitesi esnafı Sezai Kütük'ün tamamen kendi imkanları ile ürettiği traktörü inceleyen Polat, tebrik ederek traktör hakkında bilgi aldı.
•Rabia Şahin•

Anahtar Kelimeler:
Günlerden Akdağmadeni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Başer’den Yozgat turu
Başer’den Yozgat turu
Muhtarlarla buluştu
Muhtarlarla buluştu
istihdama tam destek
istihdama tam destek
Yozgat’ta açıldı
Yozgat’ta açıldı
Hizmete devam
Hizmete devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim