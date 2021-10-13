GUNEŞ iLE TASARRUF

Yozgat il genelinde Güneş Enerjisinden elektrik enerjisi elde etmeye yönelik kurulan tesislere yenileri eklenmeye devam ediyor. Yozgat Belediyesi elektrik tüketiminden tasarruf etmek amacıyla hazırladığı projeyi devreye sokmaya hazırlanırken, Yozgat İl Özel İdaresi’nde Güneş Enerjisi Elektrik Üretim tesisi kurmak üzere çalışma başlattığı bildirildi.

Yozgat İl Genelinde işletmeye açılan 4 Güneş Enerji Santralinin kapasitesinin 68 MWe olduğu, 5 santralin de yapım aşamasında bulunduğu kaydedildi. Yozgat Belediyesi, elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla Merkez ilçeye bağlı Musabeyli Boğazı sınırları içinde 8 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracak. Musabeyli Boğazı’nda yaklaşık 106 bin metrekare alanda Yozgat Belediye Başkanlığı tarafından kurulması planlanan güneş santrali alanında Musabeyli Atıksu Arıtma Tesisi de bulunuyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE TASARRUF

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ta şebeke suyu için çok fazla elektrik faturası ödediklerini, bunun sürdürülebilirliğinin bulunmadığını söyledi. Köse, ‘’Musabeyli Cemil Çiçek Aktarma İstasyonu ve Arıtma Tesislerinin yanında olmak üzere 8 MW’lık projemiz bitti. Proje bedeli 55 milyon lira ama aylık getirisi de yüksek. Sistem kendini kredi kullanılmış olsa dahi 7 yılda amorte edebilmektedir. Azami 7 yılda, güneşin hiç olmadığı zaman 7 yılda. Çok parlak güneş olursa 5 yılda sistem kendini amorte ediyor. Sistem 15 yıl kesintisiz, yani dışarıdan fiziki müdahale olmadığı müddetçe rantabıl devam ediyor. 15 yıl sonunda da ufak bir revizyonla bir 10 yıl daha götürme imkanı var. 25 yıl belediyeye gelir elde edebileceğimiz bir proje’’ dedi.

Projeyi teslim ettiklerini bildiren Köse, önümüzdeki ay sonuna kadar proje ile ilgili somut çalışmaların ortaya çıkacağını, 5 yıl ödemesiz, 15 yıl vadeli olarak yapılacak tesis belediyeyi de zorlamayacağını aktardı. İller Bankası’ndan kredi konusunda sonuç alamamaları halinde farklı kaynaklardan kredi temin ederek, santralin kurulacağının altını çizen Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Aylık 1 milyon 300 bin lira gelir demek 60 ayda 78 milyon para demek. Süre içerisinde belki artışlarla beraber 100 trilyon para demek. Çok korkunç bir rakam. Onun içinde biz bu projeyi önemsedik. Şu an akşam finansını bulsam sabah hemen ihale edip 3 ay içerisinde de elektrik enerjisini satabileceğimiz bir proje. Yıllar içinde sürmüyor bunun inşaatı. Sadece sehpalar var onları monte ettikten sonra paneller diziliyor hemen bağlantı 3 ay içinde tamamlanıyor ve 3 ay içerisinde elektrik üretebilir hale geliyor’’ diye konuştu.

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ

Yozgat’ta işletmede 4 güneş enerji santralinin bulunduğu, bunların kapasitesinin 68 MWe olduğu bildirildi. Yapım aşamasında ise 5 santral bulunuyor, bunların kapasitesi ise 7,63 MWe olduğu aktarıldı. Tesisler, Sorgun Doğankent ve Bahadın beldeleri, Şefaatli, Çekerek belediyeleri tarafından kurulmaya çalışılıyor. •HABER MERKEZİ•