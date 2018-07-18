Güneş enerjili klima

Bingöl'de, tarım işçisiyle konuşmasıyla ortaya çıkan fikir sayesinde güneş enerjisiyle çalışan klima üreten genç mühendis Turgut Anılır, ürünün seri üretim için destek beklediğini söyledi. Yozgat Bozok Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği bölümünden mezun olan Mühendis Turgut Anılır, öğrencilik dönemlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine sıkça gittiğini, bir tarım işçisiyle konuştuktan sonra bu fikrin ortaya çıktığını söyledi. Tarım işçilerinin mazot fiyatları yüzünden klimayı araçlarda çok çalıştırmadığını belirten Anılır, "Öğrencilik yıllarımda Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde geziler çıkardım. Şanlıurfa'ya gittiğimde tarlada aşırı sıcaklar altında iş makinesi ile birlikte çalışan insanları gördüm. İş makineleri kabinliydi ama klimaları çalıştırmıyorlardı. Traktörde çalışan işçinin neden klimalarını çalıştırmadığını merak ettim ve kendisine sordum. Bana söylediği şey, mazot fiyatlarının yüksek olması ve bundan dolayı klimayı çalıştırdıklarında mazota para yetiştiremediklerini söylemişti. Bunun üzerine araştırmalar yaptım ve güneş enerjisi ile çalışan klima fikri aklıma geldi" dedi.

Proje fikrinden sonra yine öğrenci olduğu dönemlerde devlet desteklerini araştırdığını dile getiren Anılır, “Yaptığım araştırmalar neticesinde bunun sadece traktörde değil iş makinelerinde de kullanılabileceğini çözdüm. Hemen ardından öğrenci olduğum yıllar içinde devletin projelere verdiği destekleri araştırdım ve KOSGEB’in AR-GE desteğinin olduğunu öğrendim. Kısa sürede projemi hazırladım ve kuruldan onayı aldıktan sonra şirketimi kurdum" diye konuştu.

Klimada mazot kullanımı gibi ekstra bir şey olmadığını ve tamamen güneş enerji ise çalıştığının altını çizen genç mühendis Anılır, "Bir yıllık AR-GE çalışmalarımın sonucunda ürünümü ortaya çıkardım. Bu ürünümüz ile bir iş makinesi sürücüsü yaklaşık 3 ayda klimaya harcadığı parayla ürettiğim prototip ürünün maliyetini karşılayabilecek kar elde edebilir. Ürünün yaklaşık 10 yıl gibi bir ömrü var. Bu ürünün seri üretimini yapmak istiyorum bunun içinde desteğe ihtiyacım olacak" ifadelerini kullandı.