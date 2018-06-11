Güneş enerjili içme suyu

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan içme suyu sondaj çalışmaları ile 30 metre derinlikten saniyede 4 litre debide içme suyu bulundu. Su köy şebekesine bağlanarak, sıkıntı giderildi. Kaymakam Mustafa Altınpınar, Dişli Köyünde güneş enerjili sistemle çalışan içme suyu tesisi terfi binasında incelemede bulundu, su konusunda ilgilerden bilgi aldı.