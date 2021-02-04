Güneş aydınlatacak

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, bir hayali daha gerçekleştirmenin haklı mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 2 MW güce sahip Güneş Enerji Santralini kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkan Karaca, ‘’Kısmet olursa 45 gün sonra enerji üretimimiz başlayacak. Üretken belediyecilik anlayışı ile çıktığımız bu yolda, 2021 yılı içerisinde belediyemize en az 3 Milyon lira gelir sağlayacak olan bu proje ile önümüzdeki yıllarda da belediyemize sürekli ve önemli bir gelir kaynağı oluşacaktır. Elde etmiş olduğumuz bu gelirde Şefaatli halkına yatırım olarak dönecektir’’ dedi.