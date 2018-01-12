Gündemimizde yoktu!

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Yozgat'a sadece hafif raylı sistem isteneceği yönündeki açıklamaları ‘talihsizlik’ olarak niteleyerek, ‘Bu şehrin o kadar acil öncelikleri varken cumhurbaşkanından hafif raylı sistem istemek neden? Evet bende isterim şehir merkezi ile kampüs arasında hafif raylı sistem ama Allah aşkına bir acil eylem planı yapsak, en acil on yatırımı sıralasak ilk ona girer mi?’ diye sordu.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, yaptığı yazılı açıklamada, hafif raylı sistemin Yozgat’ın öncelikleri arasında hiç olmadığını, konuşulmadığına vurgu yaparak, ‘İki organizemizde ihtisas OSB olur, her ikisinde çalışan sayısı 20 bin olur. Havaalanı açılır, hızlı tren yolcu taşımaya başlar, hayvancılık OSB, hayvan pazarı, buğday pazarı biter. Çevre yolu hizmete açılır, yeni küçük sanayi Sitesi planlandığı gibi yapılır, şehrin nüfusu 200 bine, üniversite öğrenci sayısı 50 bine ulaşır, o zaman hafif raylı sisteme sıra gelir’ dedi.

Özışık, Et Süt Kurumu içerisinde günlük 100 ton kapasiteli bir fabrikanın 7 senedir kaderine terk edildiğini ileri sürdü. Bu fabrikanın açılması durumunda, süt aldığı aile işletmelerinde yaratacağı istihdamın en az 3 bin olacağının altını çizen Özışık, ‘Bu fabrikanın açılması için sayın Bekir Bozdağ, 2014 Mart ayında Yozgat'tan 9 kişilik bir heyete söz vermişti. Bu fabrikayı kurum isterse kendi de açar, fakat bizim önerdiğimiz model farklı idi. Süt üreticisinin de ortak olarak korunduğu, isim hakkı, fason imalat hakkını da içeren detaylı bir çalışma idi. Bu Cumhurbaşkanına arz edilirse Yozgat için mükemmel bir kazanç olur’ diye konuştu.