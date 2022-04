'GUNDEMiMiZ YOZGAT'

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay da katıldı. Oktay, iftar programında yaptığı konuşmada Ankara’da Yozgat’ın ilçeleri ile birlikte kalkınması için çalıştıklarını belirtti. Tüm iller ile birlikte Yozgat’ta yaptıkları yatırımların, hemşehrilerinin ihtiyaç ve talepleri yönünde attıkları adımların da aralıksız devam ettiğini vurgulayan Oktay, Yozgat’tan yol ve dava arkadaşları ile sıklıkla Ankara’da bir araya geldiğini Yozgat’ın yerelden kalkınması için en güçlü şekilde katkımızı vermeye çalıştıklarını dile getirdi. Gündemlerinin önemli bir kısmını Yozgat merkez ve ilçeleri ile çevre illeri de olumlu etkileyecek şekilde gelişmesine ayırdıklarını anlatan Oktay, ‘’Üreten, kalkınan, göç vermeden bölgede değer oluşturan bir Yozgat hedefiyle tüm kurumlarımız bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaları takip ediyor, vatandaş odaklı bir yaklaşımla daha iyisi için çabalıyoruz’’ dedi.

BABA OCAĞINDA İFTARA HASRET KALDIK

Baba ocağı Yozgat’ta kurulan iftar sofralarına salgın sebebiyle hasret kaldıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘’Ramazanın ilk haftası memleketimize gelerek iftar sevincini sıla-i rahim sevinciyle perçinlemek istedik. Ramazanın manası, insanın kendi toprağında, memleketin yemeğiyle, havasıyla, suyuyla bir başka hissediliyor. Rabbime bizleri yeniden iftar sofralarında yan yana buluşturduğu için ve sağlıkla bir Ramazan’a daha eriştiğimiz için hamdediyorum. Bir Ramazan ayına daha yoğun bir gündemle giriş yaptık ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sadece geçtiğimiz birkaç haftada Tokat Havalimanı, Malatya Çevre Yolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi önemli alt yapı yatırımlarının açılışlarını gerçekleştirdik. Yine sadece geçtiğimiz birkaç haftada birçok Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ülkemizde ağırladık. Özellikle Cumhurbaşkanımız gerek bölge, gerek dünya liderleri ile sürekli bir diplomasi trafiği içindedir. Türkiye, bölgesinde yükselen bir değer olmaya; istikrarın ve barışın bayraktarı olarak anılmaya devam etmektedir. Bir taraftan Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimi sona erdirmek için ciddi adımlar atarken bir taraftan da ülkemizi kalkındırma, güçlendirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz’’ diye konuştu.

YOZGAT’TA ÜRETİM KAT BE KAT ARTACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, Yozgat’a bir çok yatırım yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini söyledi. Millet Bahçelerinden, Şehir Stadyumuna, Yozgat Süt İşleme Tesisinden Hayvan Borsasına Yozgat’ın kalkınması için bir yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Oktaş, konuşmasına şu şekilde devam etti; ‘’Organize sanayi bölgelerindeki ilerlemeler, hızlanan TOKİ projeleri ve gençlik merkezleri Yozgat’ta yükselen yatırımlardan sadece bir kaçı. İç Anadolu’nun ilk ve tek rafting parkuru Yozgat’ta kuruluyor. Lise Caddesi üzerine 9 bin 800 metre kare alana sahip Çok Amaçlı Kütüphane ve Kültür Merkezi inşa ediliyor. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı artık sizleri ağırlamak için gün sayıyor. Yozgat Havalimanını da tıpkı Tokat Havalimanı gibi şenlik havasında açacağımız günler uzak değil. Tüm bu yatırımlar, Yozgat’ta özel sektör yatırımları ve üretim kat be kat arttığı takdirde çok daha anlamlı hale gelecektir.’’

ARTAN FİYATLARIN VE SORUNLARIN FARKINDAYIZ

Henüz Covid19 salgınının etkileri tam anlamıyla geçmemişken, bölgede yaşanan insani trajediler sebebiyle artan fiyatların, sorunların farkında olduklarını vurgulayan Oktay, ‘’Tümünün üstesinden gelmek de yine bizlerin çabasına bağlıdır. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle gıda arz güvenliği ciddi bir sorun. Aynı sebeple enerji fiyatlarında yükselişler, hayvansal ürünlerde artan talep söz konusu. Yaşanan gelişmeler Yozgat’ın üretimini, ihracatını artırmak için hayati fırsatlar sunuyor. Çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin, ticaret erbabımızın yanındayız, yeter ki fırsatları görerek katma değer üretmek için adım atın. Bu yönde atacağınız her adım ülkemize ve şehirlerimize sayısız katkı olarak dönecektir. Bakın biz ısrarla yerli-milli savunma diyoruz. Tüm sektörlerde yerlilik-millilik diyoruz. Biz ısrarla Türkiye bir üretim üssüne dönüşecek diyerek sanayicimizi desteklerken battık bittik diye gerçekleri çarpıtanlar ardarda ihracat rekorları kırdığımızda köşesine çekiliyor! Biz bugün de kalkınma diyoruz, illa yatırım illa üretim illa istihdam diyoruz! Milletimizin cebini, işini, aşını, ekmeğini düşünüyoruz! Gıda ve fiyat artışları konusunu en kapsamlı ve uzun vadeli şekilde ele alıyoruz. Cumhur ittifakı ruhuyla biz böyle milli bir mücadele verirken birileri yine kurumların kapısına dayanıp şov yapıyor. Benim Yozgatlı hemşehrilerim laf üretenle icraat üreten arasındaki farkı iyi bilir. Biz yine işimize sarılacağız, yeni yatırımlar, yeni icraatlar için çabalayacağız. Boş lafla, kuru gürültüyle, şovla, ekâbirlikle işimiz yok! Ne yaparsak yine milletimizle birlikte, milletimiz için yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde, refahı artırarak, milletimizin geleceğine yönelen tehditleri bertaraf edecek ve Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesis edilmesi yönündeki gayretlerimiz de sürecek. Bu çatışmanın kazananı yoktur ve olmayacaktır. Adil bir barış ise bölgede tüm tarafların yararınadır. Her iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini gözeten, adilane bir yaklaşımla diplomasiden yana olmaya devam edeceğiz’’ dedi. İftar yemeğinin ardından konuşan AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, geleneksel hale getirdikleri iftar programlarının birini daha gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediye Başkanı Celal Köse ise AK Parti İl Başkanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın her zaman yanlarında olduğunu Yozgat’a her zaman destek verdiğini belirtti. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise, kendilerinin bu azim ve kararlılıkla, hiçbir parti gözetmeksizin ne Milliyetçi Hareket Partisi ne AK Parti demeden ülkenin geleceğini düşünerek, gençlerin, gelecek nesillerin refahı için birlik ve beraberliği hiçbir şekilde bozmayacaklarını belirtti. Burada hiçbir kimsenin, bu ittifakını bozmaya gücünün yetmeyeceğine vurgu yapan Sedef, şöyle konuştu; ‘’Pazara kadar değil, bu Cumhur ittifakı mezara kadar devam edecek. Alçakların, Hainlerin uykularını kaçırıyor, kaçırmaya da devam edecek diyorum. Ben Ülkü Ocaklarında doğup, yetişmiş ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin her kademesinde görev yapmış fanatik bir Milliyetçi Hareket Partili ve ülkücüyüm. 2018 seçimlerinde, 24 Haziran seçimlerinde MHP ve AK Parti olarak adayımız Recep Tayyip Erdoğan dedik ve size yemin olsun. Fanatik bir MHP'li olarak Ülkücü olarak Cumhurbaşkanlığı’nda oyunu verirken gönlüm ferah olduğu gibi, o kadar gönlüm ferah bir şekilde oy kullandım. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapanlara karşı, bu mücadelede bir saniye bile durmayacağız. Onlar inşallah 2023 yılında da hepsini birden bozguna uğratacağız. Altısı değil yüz altısı da yan yana gelse Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında, onlar bozguna uğratacağız diyorum.’’

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, AK Parti kurulduğu günden itibaren Türkiye'yi ve dünyayı geliştirdiğini söyledi. Başer, ‘’AK Parti milli ve manevi değerlere bağlı, kökü mazide olan ve geleceğin Türkiye'sini inşa etme noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yola çıkarken söylemiş olduğu gibi kefeniyle beraber yola çıkmış olduğunu söyledi ve 15 Temmuz darbe hain girişimine geldiği zaman bu sözün sadece siyasilerin için bir söz değil yaşanmışlık olduğunu da göstermiş oldu’’ diye konuştu.

ÖNÜMÜZDE SEÇİM VAR

‘’Önümüzde bir seçim var’’ diyen Milletvekili Başer, şöyle konuştu; ‘’2023 yılına doğru giderken bu seçim Türkiye'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde. Türkiye yeni bir yıla girerken, geçmişte kalan davaları bir tarafa bırakmak suretiyle yeni Türkiye'nin hiç kimsenin emir ve tabip altında olmayan, sevginin hakim olduğu, özgürlüğün hakim olduğu, kardeşliğin hakim olduğu, bir Türkiye olsun mu? Yoksa Eski Türkiye mi? Kavgaların olduğu kardeşkanının akmış olduğu. Vesayet odaklarının olduğu bir Türkiye mi olsun? Ben biliyorum ki buradan cumhur ittifakı ile beraber aziz milletimiz ve Yozgatlılar olarak da dün olduğu gibi bugünde ve yarında cumhur ittifakı ile beraber milletin adamı olan, millet dışında hiçbir güç tanımayan, emir ve talimatı sadece milletten alan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu bir kez daha 2023 seçimlerinde tüm dünyaya gösterecek. Ben biliyorum ki biz bir olduğumuz sürece, beraber olduğumuz sürece, kardeş olduğumuz sürece inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacak. Kazanan aziz milletimiz olacak. Kazanan Cumhuriyet ittifakı olacak, kazanan Türkiye olacaktır diyorum.’’

Yozgat Belediyesi Nohutlu Tepesi Bilal Şahin Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen iftar programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, partililer, ilçe ve belde belediye başkanları ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.