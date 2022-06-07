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Gündemi konuştu

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın ilçelerine yönelik yapmış olduğu ziyaretleri sürdürüyor.

07 Haziran 2022 Salı 00:28
Gündemi konuştu

Ziyaretlerinde Milletveliki Ali Keven’e, Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, İl Başkanı Abdullah Yaşar ve İlçe Başkanları ve parti yönetimi eşlik etti. Keven ziyaretleri kapsamında Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ve Boğazlıyan ilçelerini ziyaret etti. 
İLÇE BAŞKANLARI İLE BULUŞTU
Milletvekili Keven ilçe ziyaretleri kapsamında ilçe başkanları ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmalar ile bilgi alış verişinde bulunan Keven, daha sonra esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Keven, gerekli çalışmaları en kısa zamanda yaparak elinden geleni yapacağını bildirdi. 
GENÇLERLE BULUŞTU
Çekerek ziyaretleri kapsamanda gençlerle bir araya gelen Keven, ‘İlçe ziyaretlerimiz kapsamında Çekerek ilçemizde gençler ile bir araya geldik. Gençlerimizin ilettiği sorunların takipçisi olmaya devam edeceğim. Taleplerini ise ilgili makamlara çözümlenmesi için bildireceğim. Ekonomik kaygılardan arınmış umut dolu bir geleceği gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.
‘ESNAF DERTLİ’
Aydıncık ilçesinde esnaf ile bir araya gelen Keven, ”Aydıncık İlçe Başkanımız Yaşar Doğan ile birlikte Aydıncıklı hemşerilerimizle bir araya geldik. Esnafımızın ülke ekonomisiyle ilgili kaygılarını konuştuk. İlçe ekonomisi yoğun olarak tarıma dayanıyor ancak tarımda kazanamayan çiftçi de rahatça alışverişini yapamıyor. Yüksek enflasyon ile birlikte halkın alım gücü düştü. Esnaf ise siftah yapamamaktan dertli” şeklinde konuştu. 
‘HEP BİRLİKTE 
YEŞERTECEĞİZ’
Keven, “Yozgat'ta ve 13 ilçemizde umudu hep birlikte yeşerteceğiz. Çözüm zor değil; ekonomiye güven verecek liyakatlı bir yönetim ve ihalelerle beslenen birkaç imtiyazlı şirket yerine üreticiyi, esnafı, çiftçiyi, kobileri desteklemek” dedi. 
Haber Merkezi
 

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