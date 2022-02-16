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Gündemdeki konuları görüştüler

Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Kabayel, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Şehit Fuat Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Tekin Koyuncu’yu makamlarında ziyaret ederek sendikalarının gündeminde yer alan konular hakkında görüş alış verişinde bulundu.

16 Şubat 2022 Çarşamba 00:20
Gündemdeki konuları görüştüler

Kabayel, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı Şube Başkan Yardımcısı Kemal Afşin Ekinci ile birlikte makamında ziyaret ettiklerini söyledi. Türk Eğitim Sen Yozgat Şubesi olarak gündemlerinde yer alan konular hakkında görüştüklerini dile getiren Kabayel, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’ya İlgilerinden ve hoş sohbetlerinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra Şehit Fuat Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Tekin Koyuncu’yu ziyaret eden Kabayel, ‘’Şube Başkan Yardımcımız Kemal Afşin Ekinci ile birlikte Şehit Fuat Buharalıoğlu Anandolu Lisesi Okul Müdürü ve Yönetim Disiplin Kurulu Başkanımız Tekin Koyuncu’yu ziyaret ettik. Bugün aramıza katılan ve üyelikleri ile destek olan 8 arkadaşımıza hoş geldin diyoruz’’ dedi.

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