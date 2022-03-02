Gündem maddeleri görüşüldü

Yozgat İl Genel Meclisi, mart ayının ilk toplantısını yaparak gündem maddelerini değerlendirdi. Toplantıda, 2013 yılında yapımına başlanan Spor Vadisi Projesi’nin Yozgat Belediye Başkanlığı’na devredilmesinden dolayı Spor Vadisi’nin iş ve işlemlerini takip etmek üzere kurulan Spor Vadisi İşlemler Bürosu’nun işlevsiz hale geldiği belirtilerek İl Özel İdaresi Görev Yetki Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesi ile tanımlanan Spor Vadisi İşlemler Bürosunun kaldırılmasına karar verildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından Çayıralan İlçesini Evciler-Karaazap köyünde belirtilen taşınmazların daha verimli kullanılması hakkında ve Aydıncık’ta rüzgar enerjisi ile ilgili yürütülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi alanı hakkında hazırlanan raporlar görüşülerek kabul edildi. •Sümeyye İlhan•