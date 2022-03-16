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Gündem maddeleri görüşüldü

Yozgat’ta, tarım arazilerinin korunması ve daha verimli kullanılması amacıyla Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

16 Mart 2022 Çarşamba 00:52
Gündem maddeleri görüşüldü

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tarım arazilerinin korunması ve daha verimli kullanılmasına yönelik kararların değerlendirilerek, gündem maddeleri karara bağlandı. •Sümeyye İlhan•

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