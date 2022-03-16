Gündem maddeleri görüşüldü

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tarım arazilerinin korunması ve daha verimli kullanılmasına yönelik kararların değerlendirilerek, gündem maddeleri karara bağlandı. •Sümeyye İlhan•
16 Mart 2022 Çarşamba 00:52
Yozgat’ta, tarım arazilerinin korunması ve daha verimli kullanılması amacıyla Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.
Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tarım arazilerinin korunması ve daha verimli kullanılmasına yönelik kararların değerlendirilerek, gündem maddeleri karara bağlandı. •Sümeyye İlhan•