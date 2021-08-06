GÜNDEM KURAKLIK

Yozgat’ta, dünyayı etkisi altına alan kuraklığın yansımalarını tedbirler alarak en aza indirmek amacıyla Yozgat İl Genel Meclisi tarafından, mevcut kaynaklar ile kullanım koşullarıyla ilgili başlatılan alanda tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat İl Genel Meclisi tarafından Haziran ayı içerisinde Yozgat’ın Sorgun ve Aydıncık ilçelerinde mevcut su kaynakları, şebeke suyu, devam eden şebeke ve sulama amaçlı tesislerle ilgili çalışma yaparak, hazırlanan rapor meclis toplantısında okundu, gereği için Yozgat Valiliğine gönderildi. Sorgun ilçesine bağlı köylerin içme suyu ve depolarının genel durumları hakkında incelemelerde bulunan Yozgat İl Genel Meclisi Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, ilçeye bağlı 68 köyde içme suyu deposunun bulunduğunu belirtti. 21 köyün içme suyunun sondajla, 74 köyün içme suyunun kaynak suyu ile karşılandığı vurgulanan raporda, 74 köyde içme suyu tesisinin mevcut olduğu, 47 köyün cazibeli sistemle, 35 köyün terfili sistemle, 11 köyün hidroforlu sistemle ihtiyacın karşılandığı kaydedildi. Sorgun ilçesinin Günyazı, Belencumafakılı ve Büyükören köylerinde bulunan içme suyu depolarında sorun olduğu, ivedi olarak yapılması gerektiği kaydedildi. Meclis, Sorgun ilçesinde bulunan göletlerin ilçeye ne gibi fayda sağladığı, göletlerde hangi su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında gerekli inceleme yapılarak, rapor hazırlanması da kararlaştırıldı.

GÖLETLERİN DURUMU

Yozgat İl Genel Meclisi Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından da Yozgat’ın Aydıncık ilçesindeki sulama amaçlı göletlerin durumları değerlendirildi. Yerinde yapılan incelemelerin ardından hazırlanan rapor meclisin geçen ayki toplantısında okundu. Aydıncık ilçesindeki Kösrelik göletinde 2003 yılından itibaren aktif olarak su tutulmaya başlanıldığı hatırlatıldı, Kösrelik Köyü Sulama Kooperatifi tarafından da işletildiği kaydedildi. Doluluk oranının yüzde 60 seviyede bulunduğu belirtilen gölette toplanan su ile 2 bin dönüm tarım arazinin sulandığı, kapalı sulama sistemine geçilmesi durumunda daha fazla arazinin sulanabileceği, havzada sazan balığı yetiştiriciliği yapılabileceğinin altı çizildi. Aydıncık ilçesindeki Baydiğin göleti gövde dolgu imalatının yüzde 90 oranında tamamlandığı, tamamlandığında toplanacak 0,84 milyon metreküp su ile 2 bin dönüme yakın arazinin sulamasının yapılacağı kaydedildi. Göleti besleyecek su kaynaklarının yetersiz olduğu, su tutulmasının gerçekleştirilemediği, daha çok erozyon ve sel önleyici bir görev gördüğü de açıklandı.