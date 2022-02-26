GÜNDEM KENEVİR

Ziyartte üniversitenin ihtisas alanı olan endüstriyel kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik geçtiğimiz günlerde MESA Holding ile imzalanan protokol çerçevesinde izlenecek yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Karadağ, MESA Holding’le yürütülecek çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bilgiler verirken, yapılacak yatırımların Yozgat’a ve bölgeye sağlayacağı katkılar konusunda da açıklamalarda bulundu. Karadağ, her alanda büyüyen ve güçlenen üniversitenin ihtisaslaşma alanında da önemli bir mesafe kat ettiğini belirterek, MESA Holding’in üniversiteyle birlikte yürüteceği çalışmaların neticesinde yapacağı yatırımlarla bölgenin kalkınmasına ve dolayısıyla da Yozgat’ın ekonomisinin büyümesi süreçlerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Ayrıca Karadağ, Oktay’a üniversite de yürütülen çalışmalar ve özelde üniversitenin de paydaşları arasında yer aldığı 16-17 Mart 2022 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan İKAF’22 Kariyer Fuarına ve Anadolu Üniversiteler Birliğince 20-21 Mayıs 2022 tarihlerinde üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 1’inci AR-GE Proje Pazarı hakkında bilgiler aktararak etkinliklere katılımlarının üniversite ve çalışanları açısından ayrıcalık olacağını bildirdi. Karadağ, yoğun programlarına rağmen kendilerini kabullerinden ve ihtisas üniversitesi olarak Üniversite-Sanayi işbirliğini devreye alarak önemli bir adımın atılması sürecinde verdikleri destekler için Oktay’a teşekkürlerini arz ederken, 2022-2026 stratejik hedefini ‘Girişim Odaklı Üniversite’ olarak belirleyen üniversitenin bundan sonra da Üniversite-Sanayi işbirliklerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini beyan etti.

Oktay da, Karadağ ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade ederek, üniversitenin gelişimine katkı sağlamak üzere, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve diğer beklentilerine karşı duyarlı olduğunu, Yozgat'ın gelişmesine katkı verenlere müteşekkir olduğunu, bu kapsamda kenevir başta olmak üzere diğer alanlarda yatırımlara hazırlanan MESA Holding yetkililerinden yeni organize sanayi bölgesinden yer edinerek, istihdama katkı sağlamalarını beklediklerini ifade etti. Oktay, kenevir konusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi kendilerinin de gündemlerinde olduğunu, konuyla ilgili yetkililerden zaman zaman sunumlar aldığını, kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması süreçleriyle yakından ilgilendiğini sözlerine ilave etti. Yozgat'a selam göndererek, Anadolu Üniversiteler Birliği 1. Ar-Ge Proje Pazarı etkinlikleri ve iş insanı Bilal Şahin tarafından yaptırılan yeni Tömer binasının açılış merasimleri için 20-21 Mayıs 2022 tarihlerinde Yozgat'a gelme arzusunda olduklarını belirtti.

