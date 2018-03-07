Gündem imar oldu

İl Genel Meclisi, Halil Şahbaz başkanlığında toplandı, toplantıda Aydıncık ve Sorgun ilçesinde yer alan alanların imar plan değişiklikleri ele alındı.

Konuyla ilgili hazırlanan raporlar okundu, meclis üyeleri okunan rapor doğrultusunda imar plan değişikliklerini oy birliğiyle kabul etti.