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GÜNDEM EKONOMi

Yozgat Bozok Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEYDER) tarafından gerçekleştirilen sohbet toplantısında Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fahri Seker, ‘Devlet ve Ekonomi’ konusunda görüşlerini aktardı.

30 Kasım 2021 Salı 00:43
GÜNDEM EKONOMi

Ekonomik ilişkiler insan yaşamının önemli bir parçasıdır’’ diyen Seker, ekonomik ilişkileri de kapsayan, insan ve devlet, toplum ve devlet ilişkilerinin nasıl olması gerektiği konusunun eski Yunan filozoflarından bu yana gündem belirleyen konular olduğunu bildirdi. Seker, ‘’Nitekim Platon, meşhur ‘Devlet’ isimli eserinde, ekonomik ilişkiler dâhil yaşamın bütün boyutlarının ancak ‘Erdemli İnsan’ sayesinde nitelik kazanacağı yaklaşımını ortaya koymuştur’’ dedi. Seker, Sanayi Devrimi sonrasında devletin ekonomideki etkinliğiyle ilgili iki temel yaklaşımdan bahsedilebileceğini aktardı, bunlardan bir tanesinin liberal ekonomik yaklaşım olduğunu, tabiatta var olan doğal düzenin benzeri bir ilişkinin özünde ekonomik ilişkiler için de geçerli olduğu esasına dayandığını bildirdi. Seker, ‘’Bu bakış açısına göre devletin ekonomiye müdahalesi uygun değildir; edecekse de çok sınırlı olmalıdır. Piyasa kendi dinamikleri çerçevesinde üreticilerle tüketicilerin, arz ve talep olarak somutlaşan ilişkileriyle şekillenir ve bu ilişkiden taraflar memnundurlar’’ şeklinde konuştu. Seker, diğer bakış açısının ise devletin ekonomiye müdahalesini esas alan sosyalist yaklaşım olduğunun altını çizdi. Seker, ‘’Bu yaklaşımda üretim unsurlarının mülkiyeti devlete aittir. Özel mülkiyet olgusu ve rekabet ilişkisi yoktur. Üretilecek mal ve hizmetlerin neler olacağının, kimler için ve ne kadar üretileceklerinin kararı devlet tarafından verilir. Bu iki yaklaşımdan sosyalist yaklaşım 20. yüzyıl boyunca Sovyetler Birliği öncülüğünde uygulanmışsa da 1991 yılında işlevselliğini kaybetmiştir. Günümüzde devlet ve ekonomi ilişkilerine bakıldığında ne mutlak anlamda liberal anlayışın, ne de planlı anlayışın hâkim olduğu bir ekonomik düzenden bahsedilebilir. Daha çok her iki anlayışın, ancak ağırlıklı olarak liberal anlayışın baskın olduğu, ama ülkeden ülkeye düzeyi değişmekle birlikte devletin de ekonomiye müdahalesinin makul görüldüğü karma bir ekonomik sistem tercih edilmektedir’’ ifadelerini kullandı. Program bitiminde Recep Temel, Doç. Dr. Fahri Seker’e BEYDER ve katılımcılar adına teşekkür etti ve günün anısına, Türker Göksel ile birlikte kaleme aldıkları ‘Meslek Ahlâkı’ isimli kitabı takdim etti.

Son Güncelleme: 29.11.2021 16:46
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