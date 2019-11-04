Güncellenip, yenilensin

Şehitlerimizin isimlerinin bulunduğu levhaların güneşten etkilenerek silinmeye başlandığı, aynı zamanda birçok şehit isminin bulunmadığı ileri sürüldü. Dönemin Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer tarafından yaptırılan levhaların yurt genelinde bir ilk olduğu, hem Yozgat halkı hem de Yozgat’ı ziyaret eden misafirler tarafından yoğun ilgi gördüğü hatırlatıldı. Araştırmacı Yazar Osman Karaca, Milli Savunma Bakanlığı’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri sayfasında daha önce yer alan listeye göre, 1912 Balkan Harbi, Birinci Dünya Harbi, Kurtuluş Savaşı olmak üzere bu savaşta şehitlik mertebesine erişen 2 bin 52 Yozgatlının isminin bulunduğunu kaydetti. Karaca, Edirne Askeri Hastanesi şehit listelerinde de Yozgatlı 41 şehidimizin daha künyesinin tespitinin yapıldığını vurguladı. Karaca, ‘’Yozgatlı yiğitlerimiz adına abideler dikilip, şahadet belgesi olduğu halde adları bu listelerde yer almayan yüzlerce şehidimiz mevcut. Bu şehit levhaları güncellenerek yenilenip, önce Cumhuriyet Alanı’nda, sonra da uygun bir yerde kalıcı kılınmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin İnternet sayfasının kişiselleştirilerek yalnızca kendi ailesinden ulaşabilme özelliği getirilmesi, bugün Yozgat’ta bulunan bu levhaları daha da önemli hale getirmiştir. Levhaların yapıldığı tarihten günümüze kadar verdiğimiz şehitler de dahil edilmeli. Bu liste detaylı incelendiğinde bir aileden sekiz şehit verdiğimiz açıkça görülecektir’’ diye konuştu.