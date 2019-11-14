Güncellemeye Teşekkür

Sorgun Araplı İmam Hatip Ortaokulu birinci olurken, Belencumafakılı İlkokulu ikinci, Belencumafakılı İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5’inci, TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi de 10’unculukla yetindi. Belgelerini almak üzere okul müdürleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne davet edildi. Ekinci, Web Sitelerinin etkin kullanımının öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin aydınlatılması adına en etkili araç olduğunu hatırlattı. Ekinci, ‘’Web sitelerimizi etkin ve verimli daha şeffaf bir şekilde kullanmak tüm okullarımızın görevidir. Öğrenciler ve veliler okulların internet sitelerine bakarak kendilerine bir yol çiziyorlar. Web sitelerini güncel kullanımlarından dolayı tüm Okul Müdürlerine, Öğretmenlerimize ve Personelimize teşekkür ediyorum’’ dedi.