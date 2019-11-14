Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104828
ALTIN
271.435
DOLAR
5.7478
STERLİN
7.4184
EURO
6.3289

Güncellemeye Teşekkür

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Milli Eğitim Bakanlığı meb.k12.tr Web Sitelerinin etkin kullanım performansına göre İl sıralamasında ilk 5’e giren okulların idarecilerine teşekkür belgesi verdi.

Güncellemeye Teşekkür

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Milli Eğitim Bakanlığı meb.k12.tr Web Sitelerinin etkin kullanım performansına göre İl sıralamasında ilk 5’e giren okulların idarecilerine teşekkür belgesi verdi.

14 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Güncellemeye Teşekkür

Sorgun  Araplı İmam Hatip Ortaokulu birinci olurken, Belencumafakılı İlkokulu ikinci, Belencumafakılı İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5’inci, TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi de 10’unculukla yetindi. Belgelerini almak üzere okul müdürleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne davet edildi. Ekinci, Web Sitelerinin etkin kullanımının öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin aydınlatılması adına en etkili araç olduğunu hatırlattı. Ekinci, ‘’Web sitelerimizi etkin ve verimli daha şeffaf bir şekilde kullanmak tüm okullarımızın görevidir. Öğrenciler ve veliler okulların internet sitelerine bakarak kendilerine bir yol çiziyorlar. Web sitelerini güncel kullanımlarından dolayı tüm Okul Müdürlerine, Öğretmenlerimize ve Personelimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MERKEZ OLMAYA TALiBiZ
MERKEZ OLMAYA TALiBiZ
Depolar denetlendi
Depolar denetlendi
Bahadın-Japonya hattı
Bahadın-Japonya hattı
Meslek Lisesi’ne yeni bina
Meslek Lisesi’ne yeni bina
Yardım Kampanyası
Yardım Kampanyası
Millet Bahçesi ağaçlandırıldı
Millet Bahçesi ağaçlandırıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim