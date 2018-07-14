Gün sayıyor

Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu hal binası ile otopark projesinde sona gelindiğini ifade etti. Kent merkezinde devam eden ve uzaması nedeniyle vatandaşların tepkisini çeken otopark ve hal binasının tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, “Otopark projemiz yüzde 70 seviyelerinde, hal binası projemiz ise yüzde 80 seviyelerine gelmiştir. Fiziki gerçekleşme bu noktadadır” dedi.

Talip Karslıoğlu, kapalı otopark projesinin yaklaşık 3 ay içinde biteceğini, hal binası projesinde ise 2 aylık bir sürenin ardından binanın açılışının yapılacağını ifade etti. Talip Karslıoğu, “Projelerimizde sona gelmiş bulunuyoruz. Kış sezonunda yavaşlayan iki projemiz yaz aylarında yeniden hızlandı ve ön görülen süreler sonunda da inşallah hizmete sunulmuş olacak” şeklinde konuştu.