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Gün Muhtarların

Yozgat’ta 19 Ekim Türkiye Muhtarlar Günü nedeniyle kutlama etkinlikleri yapıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Köy Muhtarları Derneğini ve Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret ederek muhtarlar ile sohbet etti.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:55
Gün Muhtarların

Vali Polat muhtarların işinin zor olduğunu belirterek, ‘’Biz buna gün olarak bakmıyoruz. Muhtarlık 365 gün, 7-24 saat.  Vatandaş gece yarısı kapısını çalar. Tabi millet hizmet bekliyor. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde de en büyük görev muhtarlara düşüyor. Duayı da ilk siz alıyorsunuz. Devletimizin mahallelerdeki ve köylerde ki ucu, temsilcisi, vatandaşımızın en yakın komşusu, hizmetleri birinci derecede takip eden ve hizmetlerin yapılması içinde birinci derecede takipçisi olan değerli muhtar arkadaşlarım öncelikle hepinizin günü kutlu olsun. Bizim hepimizin amacı, hedefi koltukların asıl sahibinin millet olduğunu unutmadan, bu millete nasıl hizmet edebiliriz sevdasıyla koşmak. Bu yolda en büyük destekçimiz sizlersiniz. Elimizden geldiğinde, devletimiz imkanları ölçüsünde köylerimize yatırımlar devam ediyor, edecekte. İnşallah şehirdeki yaşantının benzerini köylerde de alt yapı olarak vatandaşlarımıza vermemiz lazım. Bizde geliyoruz her hafta köylerimizi ziyaret ediyoruz. Hafta sonları da başladık. İnşallah ben bu sene içerisinde tüm köylerimizi bitirmeyi hedefliyorum. Kış ayı geliyor. Tekrar söylüyorum. Aç ve açıkta kimse istemiyoruz, bütün vatandaşlarımızı. Bu konuda muhtarlarımızdan da destek istiyoruz. Muhtarlarımız milletimizin durumunu çok çok daha iyi biliyorlar’’ diye konuştu. Ziya Polat’a eşlik eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse Türkiye Muhtarlar Gününün 2015 yılından beri Cumhurbaşkanı Kararname ile kutlandığını hatırlatarak, ‘’Biz muhtarlarımızla aynı zamanda çalışma ve mesai arkadaşı sayılırız. Ara ara muhtar kardeşlerimiz, arkadaşlarımız köylerinde olan sorunlarda bizlere geliyor. Bizde elimizden geldiği kadarıyla imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Birlikte çok iş başardık, başarmaya da devam edeceğiz. Gününüzün hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum’’ dedi. Muhtarlar konuşmalarının ardından Ziya Polat’a hediye takdiminde bulundular. Ziyaret programlarının ardından Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, il protokolü muhtarlarla birlikte Mehmet Akuf’in Hayatını anlatan ‘Akif’ isimli sinema filmini izlediler. •Sümeyye İlhan•

Son Güncelleme: 19.10.2021 19:09
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