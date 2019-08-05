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Gün Çocukların günü

SORGUN Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Çocuk Şenliği’ etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oldu.

Gün Çocukların günü

SORGUN Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Çocuk Şenliği’ etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
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Gün Çocukların günü

Dutluk Parkı’nda düzenlenen şenliğe katılan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, çocuklara eşlik etti, sohbet edip, oyunlar oynadı. Şenlikte çocuklara ilizyon gösterisi yapıldı, Hacivat ile Karagöz oyununu çocuklar ilgiyle neşe içerisinde takip etti. Başkan Ekinci, çocuklarla birlikte boyama yaptı, palyaço gösterilerini izledi, miniklerin gönüllerince eğlenmesine katkı sağlarken, etkinlikte çocukların anne-babaları ile diğer büyükleri de yer alıp, eğlenceye ortak oldu. 

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