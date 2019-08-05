Gün Çocukların günü

Dutluk Parkı’nda düzenlenen şenliğe katılan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, çocuklara eşlik etti, sohbet edip, oyunlar oynadı. Şenlikte çocuklara ilizyon gösterisi yapıldı, Hacivat ile Karagöz oyununu çocuklar ilgiyle neşe içerisinde takip etti. Başkan Ekinci, çocuklarla birlikte boyama yaptı, palyaço gösterilerini izledi, miniklerin gönüllerince eğlenmesine katkı sağlarken, etkinlikte çocukların anne-babaları ile diğer büyükleri de yer alıp, eğlenceye ortak oldu.