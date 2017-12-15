Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109666
ALTIN
156.594
DOLAR
3.8910
STERLİN
5.2202
EURO
4.5831

-Gümüş ‘adayım’ dedi

YOZGAT Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Ocak ayında yapılacağı belirtilen seçimli genel kurul toplantısı öncesinde, Başkanlık için ilk adaylığını açıklayan isim Murat Gümüş oldu. Sorgun Minibüsçüler Kooperatifi Başkanlığı görevini de yürüten, bir önceki seçimde de aday olarak yarışa katılan Murat Gümüş, bu seçimlerde tekrar aday olduğunu belirtip, değişimden yana bir çalışma başlattıklarını söyledi.

-Gümüş ‘adayım’ dedi

YOZGAT Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Ocak ayında yapılacağı belirtilen seçimli genel kurul toplantısı öncesinde, Başkanlık için ilk adaylığını açıklayan isim Murat Gümüş oldu. Sorgun Minibüsçüler Kooperatifi Başkanlığı görevini de yürüten, bir önceki seçimde de aday olarak yarışa katılan Murat Gümüş, bu seçimlerde tekrar aday olduğunu belirtip, değişimden yana bir çalışma başlattıklarını söyledi.

15 Aralık 2017 Cuma 07:00
0 Okunma
-Gümüş ‘adayım’ dedi

Murat Gümüş, Yozgat Şoförler Odası’nın kamyoncu, taksici, minibüsçüsüyle ayrı gayrı olmadan 600 üyeli büyük bir aile olduğunu belirtti. Gümüş,  “Biz bu büyük ailede yeniden birliği, dirliği sağlayıp, hizmet etmek için adayız. Mevcut başkanımız 25 yıldır görev yürütüyor, artık şoför esnafının derdine derman olamıyor” dedi.
Murat Gümüş,  Şoförler Odası’nı daha aktif ve sosyal bir kurum haline getireceklerini, şoför esnafının sorunlarını her gün direksiyon sallayan birisi olarak yakından bildiğini aktardı.
Gümüş, Yozgat’ın genelinde mevcut yönetimlere karşı bir başkaldırmanın söz konusu olduğuna dikkat çekti. Gümüş, “Bu başkaldırma uzun süredir bu koltuklarda oturan aynı isimleredir. Artık esnafımızın geneli bir değişim, yenilenme ve heyecan istiyor. Biz bu değişimi kendi odamızda inşallah başlatacağız. Şimdiden şeffaf, demokratik bir seçim olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-MİRASA SAHİP ÇIKTIK  
-MİRASA SAHİP ÇIKTIK  
-Kaymakam sorun dinledi
-Kaymakam sorun dinledi
Sığır yetiştiriciliği kursu
Sığır yetiştiriciliği kursu
Mobese ve üst geçit
Mobese ve üst geçit
TEŞKiLATA TAZE KAN
TEŞKiLATA TAZE KAN
Tapuyu aldı
Tapuyu aldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim