-Gümüş ‘adayım’ dedi

Murat Gümüş, Yozgat Şoförler Odası’nın kamyoncu, taksici, minibüsçüsüyle ayrı gayrı olmadan 600 üyeli büyük bir aile olduğunu belirtti. Gümüş, “Biz bu büyük ailede yeniden birliği, dirliği sağlayıp, hizmet etmek için adayız. Mevcut başkanımız 25 yıldır görev yürütüyor, artık şoför esnafının derdine derman olamıyor” dedi.

Murat Gümüş, Şoförler Odası’nı daha aktif ve sosyal bir kurum haline getireceklerini, şoför esnafının sorunlarını her gün direksiyon sallayan birisi olarak yakından bildiğini aktardı.

Gümüş, Yozgat’ın genelinde mevcut yönetimlere karşı bir başkaldırmanın söz konusu olduğuna dikkat çekti. Gümüş, “Bu başkaldırma uzun süredir bu koltuklarda oturan aynı isimleredir. Artık esnafımızın geneli bir değişim, yenilenme ve heyecan istiyor. Biz bu değişimi kendi odamızda inşallah başlatacağız. Şimdiden şeffaf, demokratik bir seçim olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

