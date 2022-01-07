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Güllü Teyzeyi ağırladı

Yozgat Valisi Ziya Polat, koronavirüs tedbirleri ile ilgili yaptığı uyarılarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören, sıcak ve içten sohbeti ile yüzlerde tebessüm oluşturan Güllü Teyze'yi makamında ağırladı.

07 Ocak 2022 Cuma 00:38
Güllü Teyzeyi ağırladı

Güllü Teyze’nin eski kimliğini gören Vali Polat’ın ‘’Kimliğini yenileteyim mi’’ diye sorması üzerine Güllü Teyze ‘’Sen bilin yavrum ama sana zararı olmasın kurban olduğum’’ diyerek samimi bir şekilde cevap verdi. Güllü Teyze’nin Koronavirüs tedbirleri ile ilgili yaptığı uyarıların çok güzel olduğunu söyleyen Polat, ‘’Herkes senin sözünü dinledi’’ dedi. Güllü Teyzeden Devlete, Millete, Yozgat’a ve kendisine dua etmesini isteyen Polat, ‘’Allah sana sağlık sıhhat versin. Başımızdan eksik etmesin’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

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