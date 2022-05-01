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Gülden ödüllendirdi

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, ‘Yiğitler Şehri İftar Buluşması’ programlarında yer alan ilahi ekibini ödüllendirdi.

01 Mayıs 2022 Pazar 00:05
Gülden ödüllendirdi

Yozgat Valiliği öncülüğündü il genelinde gerçekleştirilen ‘Yiğitler Şehri İftar Buluşmaları’ programı kapsamında ilçelerde düzenlenen iftar buluşmalarında Yozgat Müftülüğünü başarıyla temsil eden ezan, ney ve ilahi ekibine İl Müftüsü Ali Gülden hediye verildi. Yaptıkları hizmetten ötürü teşekkür eden Gülden, görevlerinde başarılar diledi.
Ekip, vermiş oldukları hediyeden dolayı Gülden'e teşekkür ettiler.

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