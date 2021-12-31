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Gülden, ailenin önemini anlattı

Yozgat Belediyesi ile Yozgat İl Müftülüğü tarafından her Çarşamba günleri gerçekleştirilecek olan sohbet programlarının ilki, önceki gün Eski Askerlik Şubesi binasında gerçekleştirildi.

31 Aralık 2021 Cuma 00:04
Gülden, ailenin önemini anlattı

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden’in konuşmacı olarak katıldığı sohbet programında Gülden katılımcılara aile ve öneminden bahsetti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Arif Hamdi Sazak, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, Din Görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Ecdadımızın yadigarı Tarihi Askerlik Şubesi’ni KOP işbirliği ile Yozgat Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi’ne dönüştürdük. Merkezimizde ilk erkeklerle söyleşi programımızı bugün İl Müftümüz Sayın Ali Gülden’in ‘Aile ve Önemi’ konulu söyleşisi ile gerçekleştirerek, oldukça samimi bir ortamda sohbetlerde bulunduk. Sayın Müftümüze, değerli katılımcılarımıza, programımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.
Belediye Başkanı Köse’nin konuşmasının ardından, İl Müftüsü Gülden, sohbet programına başladı. Gülden, bağların yok edilip, bağımlılıkların artırılıp teşvik edildiği bir çağda yaşadığımızı söyledi. Tarihin hiçbir döneminde imkanları birbirine bağlayan bağlara dönük böyle saldırı olmadığını hatırlatan Gülden, ‘’Günümüzde bu saldırı ağırlıklı olarak aile üzerinden yürütülmektedir. Oysaki kitabımızda Rabbimiz kendi neslimiz içinden seçtiği eşlerle evlenip aile kurmanın varlığının delillerinden saymış ve bu birlikteliği ayakta tutacak unsurun sevgi ve merhamet olduğunu vurgulamıştır. İnsanın bu dünyada ancak böyle sükun ve huzur bulacağını ilan etmiştir. Peygamber Efendimizde kişinin ailesi için yedirip içirdiğini sadaka, ailesi için sabahtan akşama kadar çalışıp çabalaması sonrası evine dönen kişinin hata ve kusurlarını bağışlanacağı ve dahası evine gelince eşi ile yapacağı sıcak bir Musâfaha’nın bile bağışlanmaya vesile olacağı müjdesini vermiştir. Bütün bunlar sağlam, sağlıklı, güçlü ve huzurlu bir aile ve sarsılmaz bir toplum oluşturmak için ortaya konmuş ölçü ve teşviklerdir” diye konuştu.

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