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Gülbahçe güven tazeledi

YOZGAT Yazarlar Edebiyatçılar ve Şairler Derneği(YOYŞED) olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda mevcut Başkan Salim Gülbahçe yeniden güven tazeledi.

Gülbahçe güven tazeledi

YOZGAT Yazarlar Edebiyatçılar ve Şairler Derneği(YOYŞED) olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda mevcut Başkan Salim Gülbahçe yeniden güven tazeledi.

05 Haziran 2018 Salı 07:00
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Gülbahçe güven tazeledi

Yozgat’a edebiyat ve kültür alanında hizmet sunan YOYŞED, hafta sonu olağan genel kurul toplantısını yaptı.
YOYŞED binasında gerçekleşen toplantıya edebiyat camiasından çok sayıda ismin yanı sıra, üyeler ve vatandaşlar katıldı.
Olağan genel kurulun divan başkanlığı görevini YOFSAD Derneği Başkanı Cemil Arslan üstlendi.
Yapılan genel kurulda Salim Gülbahçe tek aday olarak seçimlere katıldı ve üyelerin desteğiyle yeniden dernek başkanı seçildi.
Salim Gülbahçe, YOYŞED olarak Yozgat kültürüne, edebiyat ve sanatına katkı sunmak ve destek vermek adına üyelerle birlikte, gönüllülük esasıyla çalışmalar yürüttüklerini aktardı.
Farklı illerde düzenlenen edebiyat etkinliklerine katılım göstererek, Yozgat’ı dışarıda temsil etmeye çalıştıklarını hatırlatan Gülbahçe, “Bunun yanı sıra halk edebiyatını canlı tutmak adına çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyor. Yozgat’ta nevruz, hıdırellez gibi özel günleri üyelerimiz ve vatandaşların katılımıyla kutluyor, bu gelenekleri gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Şiir yazan vatandaşlarımızın şiirlerini kitaplaştırma ve eser üretme çalışmalarına  elimizden geldiğince destek veriyoruz. Saz öğrenmek isteyen üyelerimize derneğimizde enstrüman temin ederek müzik aletiyle tanışması ve öğrenmesine vesile oluyoruz” dedi.
Gülbahçe, YOYŞED’in çalışmalarını devam ettirme noktasında destek ve katkılarını esirgemeyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve diğer ilgililere de teşekkür etti.
Haber:Mustafa TEKER

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