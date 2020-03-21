Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
85796
ALTIN
315.645
DOLAR
6.5404
STERLİN
7.6369
EURO
6.9986

Gülbahçe ailesinin acı günü

GAZETEMİZ sahiplerinden Ayhan Kayhan'ın kayınbiraderi, Erhan Kayhan’ın dayısı Hamza Gülbahçe'nin eşi Yurdagül Gülbahçe geçirdiği kalp krizi sonucunda hakkın rahmetine kavuştu. Almanya’da yaşayan Yurdagül Gülbahçe’nin cenazesi Yozgat’a getirildi. Çapanoğlu Büyük Caminde kılınan namaz sonrasında Sarıtopraklıkta bulunan aile mezarlığına defnedilen Yurdagül Gülbahçe’nin cenazesine, korona virüsüne yönelik tedbirler nedeniyle sadece çok yakınları katıldı. Merhumeye Allahtan rahmet, Gülbahçe ve Kayhan ailesine başsağlığı diliyoruz.

21 Mart 2020 Cumartesi 03:34
Gülbahçe ailesinin acı günü
version="
Anahtar Kelimeler:
Gülbahçe Ailesinin Acı Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metruk binalar yıkılıyor
Metruk binalar yıkılıyor
Kredi borçları ERTELENDi
Kredi borçları ERTELENDi
TEDBiRLi OLUN!
TEDBiRLi OLUN!
ECZANELER DE TEDBiR ALDI
ECZANELER DE TEDBiR ALDI
Sağlıkçılardan Evde kal çağrısı
Sağlıkçılardan Evde kal çağrısı
Hayvan pazarı kapatıldı
Hayvan pazarı kapatıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim