Gülbahçe ailesinin acı günü

GAZETEMİZ sahiplerinden Ayhan Kayhan'ın kayınbiraderi, Erhan Kayhan’ın dayısı Hamza Gülbahçe'nin eşi Yurdagül Gülbahçe geçirdiği kalp krizi sonucunda hakkın rahmetine kavuştu. Almanya’da yaşayan Yurdagül Gülbahçe’nin cenazesi Yozgat’a getirildi. Çapanoğlu Büyük Caminde kılınan namaz sonrasında Sarıtopraklıkta bulunan aile mezarlığına defnedilen Yurdagül Gülbahçe’nin cenazesine, korona virüsüne yönelik tedbirler nedeniyle sadece çok yakınları katıldı. Merhumeye Allahtan rahmet, Gülbahçe ve Kayhan ailesine başsağlığı diliyoruz.