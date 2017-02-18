Gül aşkıyla!

Alperen Ocakları Üniversite Teşkilatı mensubu gençler, Cuma namazı öncesi Yozgat şehitliğinde, şehitlere Yasin-i Şerif okudular.

Duaların ardından şehitlerin kabirlerinde ve çevresinde temizlik yapan Alperenler, daha sonra şehitlerin mezarlarını gül suyuyla yıkadılar.

Üniversiteli genç alperenler “Gül, bize her zaman sevgililer sevgilisi, alemlerin efendisi Resulullah’ı hatırlatır. Efendimizin komşusu olan şehitlerimizin kabirlerini bu düşünceyle gül sularıyla yıkadık” diye konuştular.