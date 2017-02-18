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Gül aşkıyla!

18 Şubat 2017 Cumartesi 06:01
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Yozgat Alperen Ocakları mensubu gençler Cuma namazı öncesi Yozgat şehitliğini ziyaret ederek şehitlere dualar gönderdi.

Gül aşkıyla!
Alperen Ocakları Üniversite Teşkilatı mensubu gençler, Cuma namazı öncesi Yozgat şehitliğinde, şehitlere Yasin-i Şerif okudular.
Duaların ardından şehitlerin kabirlerinde ve çevresinde temizlik yapan Alperenler, daha sonra şehitlerin mezarlarını gül suyuyla yıkadılar.
Üniversiteli genç alperenler “Gül, bize her zaman sevgililer sevgilisi, alemlerin efendisi Resulullah’ı hatırlatır. Efendimizin komşusu olan şehitlerimizin kabirlerini bu düşünceyle gül sularıyla yıkadık” diye konuştular.
Yozgat Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak ise üniversiteli genç alperenleri anlamlı etkinliklerinden dolayı tebrik ettiğini ifade ederek, “Alperenler bu ülkenin sigortasıdır. İmanlı, ahlaklı ve kararlı bir gelecek için Alperenler var güçleriyle çalışmaya devam edecektir. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

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