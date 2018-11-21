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Güçlü Kızlar projesi

SORGUN Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığına sunduğu, Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında desteklenmeye uygun bulunan ‘Bilinçli ve Güçlü Kızlar, Aydınlık ve Güçlü Yarınlar’ projesi ilk etkinliği ile hayata geçirilmeye başlanıldı.

Güçlü Kızlar projesi

SORGUN Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığına sunduğu, Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında desteklenmeye uygun bulunan ‘Bilinçli ve Güçlü Kızlar, Aydınlık ve Güçlü Yarınlar’ projesi ilk etkinliği ile hayata geçirilmeye başlanıldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:13
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Güçlü Kızlar projesi

Proje kapsamında, Eğitimci-Yazar Sait Çamlıca, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik ‘Gençlik Hazinesi, Başarı ve Motivasyon, Okuyorum O Halde Varım’ konularında seminer verdi. Şehit Nusrat Atmaca Kız İmam Hatip Lisesi 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerine yönelik, ‘Gençlik Hazinesi, Başarı ve Motivasyon, Okuyorum O Halde Varım’ konuları anlatıldı. İlçedeki Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerine yönelik olarak ‘Öğretmen öğrenci ilişkileri ve başarı, dijital çağda eğitim ve öğretmen tasavvurumuz’ konularında konferans düzenlendi. Bu sayede okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin motivasyonları üst düzeye çıkarıldığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Güçlü Kızlar Projesi
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