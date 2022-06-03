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Güçlü Aile, Güvenli Gelecek

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy köyünde ‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek’ projesi kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

03 Haziran 2022 Cuma 00:54
Güçlü Aile, Güvenli Gelecek

Yozgat Valiliğinin destekleri ile ‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek’ Projesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından Paşaköy Köyünde yaşayan vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme çalışmasında 23 kadın, 7 erkek olmak üzere toplam 30 vatandaş, ailenin önemi, aile içi şiddet, aile ilişkileri nasıl olmalı, KADES uygulaması, en iyi narkotik polisi: Anne'dir, UYUMA projeleri, Afet anında yapılması gereken davranışlar hakkında bilgilendirildiler. Bilgilendirme yapılan 5 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklenirken, okulda bulunan çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabı dağıtıldı. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Güçlü AileGüvenli Gelecek
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