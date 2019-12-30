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Güç Birliğinden Anıtkabir Ziyareti

ANKARA’da örgütlü altı federasyondan oluşan, kuruluşunu 1 Eylül Dünya Barış gününde ilan eden kısa adı ANAGÜÇ olan Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu üyeleri Anıtkabir'e toplu ziyarette bulundu.

Güç Birliğinden Anıtkabir Ziyareti

ANKARA’da örgütlü altı federasyondan oluşan, kuruluşunu 1 Eylül Dünya Barış gününde ilan eden kısa adı ANAGÜÇ olan Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu üyeleri Anıtkabir'e toplu ziyarette bulundu.

30 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Güç Birliğinden Anıtkabir Ziyareti

Anıtkabir özel defterine de Atatürk'ün yolunda yürüyeceklerini bildirdiler. Yozgat, Aydos, Erzurum, Çorum Hitit, Kars, Kızılırmak federasyonlarının bir üst örgütü olan ANAGÜÇ Konfederasyon kuruluşunun ardından Anıtkabir'e ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılına da denk getirilen ziyarette 'Anadolu'nun güçleri olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundayız' mesajı verildi. Aslanlı yolda buluşan konfederasyon üyeleri yürüyüşün ve resmi törenin ardından mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından, Konfederasyon adına Genel Sekreter Zafer Kahyaoğlu Anıtkabir Özel defterini imzaladı.

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Güç Birliğinden Anıtkabir Ziyareti
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