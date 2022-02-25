Güç birliği

Sarıkaya Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve yaklaşık 80 yetiştirici ve bölgede görev yapan Veteriner Hekimlerin katıldığı etkinlikte, büyükbaş hayvanlarda doğum süreci, doğum sonrası bakım, buzağı sağlığı ve beslenmesi konularında ayrıntılı bilgiler verildi. Programda, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Bozok Üniversitesi Dekanı Profesör Dr. Zafer Gönülalan ve Sarıkaya Süt Üreticiler Birliği Başkanı Veteriner Hekim Altan Gültekin’in açılış ve bilgilendirme konuşmalarının ardından, Profesör Dr. Vehbi Güneş, Profesör Dr. Osman Küçük ile Dr. Murat Şeviktürk tarafından sunum yapıldı. Katılımcıların soruları ile katkı sağladığı etkinlik başarılı bir şekilde sona ererken, katılımcılar benzer etkinliklerle tekrar bir araya gelme konusunda dileklerini ifade ettiler.

