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Gübre desteği

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, organik gübre kullanan çiftçilere gübre desteği dışında ilave ödeme yapılacağını duyurdu.

28 Mayıs 2020 Perşembe 23:29
Gübre desteği

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, organik gübre kullanımını teşvik ve yaygınlaştırmak amacıyla verilen desteğin devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, ülkemiz topraklarının organik madde kapsamının yükseltilmesi,  kimyevi gübre kullanım etkinliğinin artırılması, ülkesel kaynaklardan topraklarımızın ihtiyacı olan bitki besin maddelerinin karşılanması amacıyla ilk defa 2019 yılında organik ve organomineral gübre kullanan çiftçilere gübre desteğine ilave dekara 10 lira destekleme ödemesi yapıldığını hatırlattı. Önümüzdeki dönem için de katı organik,  organomineral gübre destekleme uygulamasının devam edeceğini duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Gübre Desteği
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