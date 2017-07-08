Grup İKM coşturdu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından açılışı gerçekleştirilen İş Yurtları Fuarı’nda sahne alan müzik grubu fuarı şenlendirdi.

İnfaz koruma memurlarının bir araya gelerek oluşturduğu Grup İKM söylediği şarkı ve türkülerle hem görevli personele, hem de fuar ziyaretçilerine müzik ziyafeti sundu.

Grup İKM’nin ardından ise Yozgat Sürmeli Topluluğu sahne aldı.

Sürmeli Topluluğu’da fuar ziyaretçilerine okuduğu hareketli türkülerle keyifli anlar yaşattı.