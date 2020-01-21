Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
122620
ALTIN
298.319
DOLAR
5.9151
STERLİN
7.7065
EURO
6.5562

Grip Salgını Var mı?

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, ülke genelinde görülen çeşitli ağır grip vakalarında domuz gribi iddialarının bulunduğunu belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde ‘Domuz Gribi ile ilgili bir salgın söz konusu mu?’ sorusunu yöneltti.

Grip Salgını Var mı?

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, ülke genelinde görülen çeşitli ağır grip vakalarında domuz gribi iddialarının bulunduğunu belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde ‘Domuz Gribi ile ilgili bir salgın söz konusu mu?’ sorusunu yöneltti.

21 Ocak 2020 Salı 03:29
Grip Salgını Var mı?

Keven, Yozgat genelinde salgın hastalık vakaları ve hastanelerdeki yoğunluk ile ilgili bir takım şikâyetlerin bulunduğuna dikkat çekti. Keven, ‘’İstanbul’da yaşanan çeşitli ağır grip vakalarının da domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü olabileceği basına da yansımaktadır. İstanbul gibi büyükşehirlerin dışında Yozgat’ta da bu yönde ağır vakalara yönelik iddialar bulunmaktadır. Sağlık Bakanı Sayın Koca’dan kamuoyunu aydınlatmasını, domuz gribi ve diğer salgın hastalık vakaları hakkında ne gibi önlemler alınmakta olup serum aşı gibi malzemelerin stok durumları hakkında sorularımızı yanıtlamasını bekliyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Grip Salgını Var Mı?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SÜT ÜRETİMİ ARTTI
SÜT ÜRETİMİ ARTTI
Zorlu, Türkmen sorunlarını anlattı
Zorlu, Türkmen sorunlarını anlattı
Zorlu, Türkmen sorunlarını anlattı
Zorlu, Türkmen sorunlarını anlattı
Aileler ziyaret edildi
Aileler ziyaret edildi
Veliler bilgilendirildi
Veliler bilgilendirildi
KIRAÇ TOPRAKLAR CANLANIYOR
KIRAÇ TOPRAKLAR CANLANIYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim