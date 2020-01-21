Grip Salgını Var mı?

Keven, Yozgat genelinde salgın hastalık vakaları ve hastanelerdeki yoğunluk ile ilgili bir takım şikâyetlerin bulunduğuna dikkat çekti. Keven, ‘’İstanbul’da yaşanan çeşitli ağır grip vakalarının da domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü olabileceği basına da yansımaktadır. İstanbul gibi büyükşehirlerin dışında Yozgat’ta da bu yönde ağır vakalara yönelik iddialar bulunmaktadır. Sağlık Bakanı Sayın Koca’dan kamuoyunu aydınlatmasını, domuz gribi ve diğer salgın hastalık vakaları hakkında ne gibi önlemler alınmakta olup serum aşı gibi malzemelerin stok durumları hakkında sorularımızı yanıtlamasını bekliyorum” dedi.