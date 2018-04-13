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GRAND SER YILDIZ PEŞiNDE

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın termal sağlık, spor, termal, alternatif turizm alanlarının ekonomiye kazandırılabilmesi için öncelikle 5 yıldızlı bir otele ihtiyaç duyulduğunu, bu konuda adım atacak yatırımcılara destek olacaklarını ilan etmesinin ardından, yanıt gecikmedi.

GRAND SER YILDIZ PEŞiNDE

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın termal sağlık, spor, termal, alternatif turizm alanlarının ekonomiye kazandırılabilmesi için öncelikle 5 yıldızlı bir otele ihtiyaç duyulduğunu, bu konuda adım atacak yatırımcılara destek olacaklarını ilan etmesinin ardından, yanıt gecikmedi.

13 Nisan 2018 Cuma 07:00
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GRAND SER YILDIZ PEŞiNDE

2012 yılından itibaren Yaşar Grup bünyesinde faaliyet gösteren Grand Ser Hotel, yatak kapasitesini artırıp, yıldız sayısını 5’e çıkartmaya yönelik proje hazırladı. Yaşar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Güder, projeyle birlikte Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile görüştüklerini, kendisinin Yozgat’a çakılacak her çivi için desteğe hazır olduğunu söylediğini hatırlattı. Güder, Bozdağ’dan aldıkları moral desteği ile projeyi hayata geçireceklerini kaydetti. Güler, işsizlik oranının 8,6 olan Yozgat’ta 60 kişi istihdam ederek Yozgat’a önemli değer katmakta olan Yaşar Grup bünyesindeki konaklama tesislerinin yeni projesinin devreye girmesiyle birlikte istihdam edilenlerin sayının en az 120’ye çıkacağını anlattı. Güder, mevcut otel kapasitesinin 304 odaya çıkartılıp, turizm bakanlığının öngördüğü salonlar, yüzme havuzu, konferans salonları, sinema, tiyatro salonları gibi sosyal aktivitelere de yönelik bölümlerinde projede yer aldığını anlattı. Güder, projeyle Yozgat’ta eksikliği hissedilen konaklama ihtiyacının karşılanabileceği gibi, Çamlık’ta mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait otelde de gerekli tadilatların yapılarak, ‘Butik Otel’ olarak hizmete sunulacağını sözlerine ekledi. 

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