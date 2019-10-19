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Gözyaşlarını tutamadılar

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eylül ve Ekim celbinde katılan 86 acemi erler için düzenlenen yemin töreni sonrasında askerler aileleri ile hasret giderirken, hem askerler hem de aileleri gözyaşlarına hakim olamadılar.

Gözyaşlarını tutamadılar

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eylül ve Ekim celbinde katılan 86 acemi erler için düzenlenen yemin töreni sonrasında askerler aileleri ile hasret giderirken, hem askerler hem de aileleri gözyaşlarına hakim olamadılar.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Gözyaşlarını tutamadılar

Bir süre Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nda askerlik eğitimi alan 86 acemi Erbaşlar eğitim sonrasında askerlik yemini ettiler. Evlatlarının yemin törenine katılan aileler her fırsatta cep telefonları ile askerlerin görüntülerini çekerken, tören sonrasında ise askerlerin yanlarına koşarak sarılıp hasret giderdiler.

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