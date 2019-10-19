Gözyaşlarını tutamadılar

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eylül ve Ekim celbinde katılan 86 acemi erler için düzenlenen yemin töreni sonrasında askerler aileleri ile hasret giderirken, hem askerler hem de aileleri gözyaşlarına hakim olamadılar.