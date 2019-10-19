Gözyaşlarını tutamadılar

Bir süre Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nda askerlik eğitimi alan 86 acemi Erbaşlar eğitim sonrasında askerlik yemini ettiler. Evlatlarının yemin törenine katılan aileler her fırsatta cep telefonları ile askerlerin görüntülerini çekerken, tören sonrasında ise askerlerin yanlarına koşarak sarılıp hasret giderdiler.
Bir süre Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nda askerlik eğitimi alan 86 acemi Erbaşlar eğitim sonrasında askerlik yemini ettiler. Evlatlarının yemin törenine katılan aileler her fırsatta cep telefonları ile askerlerin görüntülerini çekerken, tören sonrasında ise askerlerin yanlarına koşarak sarılıp hasret giderdiler.