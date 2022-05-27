Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

GÖZYAŞLARI iLE UĞURLANDI

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral (23), memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

27 Mayıs 2022 Cuma 00:32
GÖZYAŞLARI iLE UĞURLANDI

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Küçüktaşlık köyündeki baba ocağından helallik alınmasının ardından 23 yaşındaki şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral’in naaşı Sorgun Belediye Meydanına getirildi. Şehit için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Şekire ve babası Fahri Meral, şehidin kardeşleri ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Küçüktaşlık Köyüne defnedildi. Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Yozgat Milletvekilleri, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. •İHA•

Anahtar Kelimeler:
GÖZYAŞLARI ILE UĞURLANDI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değerlendirme yaptılar
Değerlendirme yaptılar
Tırda uygulamalı eğitim
Tırda uygulamalı eğitim
Ön görüşme yapıldı
Ön görüşme yapıldı
Çalışmalar hız kazandı
Çalışmalar hız kazandı
Kardeşliğe bağış
Kardeşliğe bağış
Projelere destek
Projelere destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim