GÖZYAŞLARI iLE UĞURLANDI

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Küçüktaşlık köyündeki baba ocağından helallik alınmasının ardından 23 yaşındaki şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral’in naaşı Sorgun Belediye Meydanına getirildi. Şehit için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Şekire ve babası Fahri Meral, şehidin kardeşleri ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Küçüktaşlık Köyüne defnedildi. Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Yozgat Milletvekilleri, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. •İHA•