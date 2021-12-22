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Gözünüz Açık Olsun

İkinci el araç pazarında son bir ayda gözlemlenen ciddi fiyat artışları, tüketicilerin alışkanlıklarında da değişimler yaşanmasına sebep oldu.

22 Aralık 2021 Çarşamba 00:55
Gözünüz Açık Olsun

 Araç satın alacakların yükselen fiyatlar sebebiyle 10 yaş ve üzeri otomobillere eğilimlerinin arttığına dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, otomobillerin iyiden iyiye bir yatırım aracı haline geldiğini belirtirken "Bazı modellerde 1 ay gibi kısa bir sürede 2 katına dahi çıkan araç fiyatları araç ihtiyacı olmayanları bile bir araç satın almaya yöneltiyor. Tüketicilerin özellikle 10 yaş ve üzeri araçlarda mekanik kontrollere daha fazla dikkat etmesini öneriyoruz. Zira bu araçların hasar geçmişi daha kabarık, bakımları aksatılmış olabilir. Sadece kaporta boyaya bakarak araç satın almayın." dedi.  Türkiye'nin en büyük oto ekspertiz ve check-up markası Pilot Garage, ikinci el araç satın almayı düşünen tüketiciler için bir dizi öneri ve uyarılarda bulundu. Sıfır araç yokluğu ve döviz kurundaki hızlı yükseliş nedeniyle 1 aylık süreçte fiyat artışları ikinci elde ortalama yüzde 70'i bulunca, tüketici alışkanlıklarında da değişimler gözlemlendi. 20-25 yaşındaki araçların 60-80 bin TL'ye satıldığı bugünlerde satın alma maliyetini göz önünde bulundurarak, her otomobilin kapsamlı bir kontrolden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, özellikle 10 yaş ve üzeri otomobillere olan talebin günden güne arttığına değindi.
Sadece dış görünüşe 
aldanmayın, 
"gözünüz açık olsun"
Otomobil satın almayı düşünenlerin göz ardı ettiği hususlara ışık tutan Emre "Ülkemizde değişen-boya konusunda belirli bir hassasiyet olsa da, 10 yaş ve üzeri araçlarda düşürülmüş kilometreye, hava yastıklarına, şasiye özenle dikkat edilmesi gerekiyor. Bu araçların dış görünümü iyi olsa dahi yürüyen aksam, motor, mekanik ve şanzımanın, elektrik altyapısının, aksesuarların kapsamlı şekilde incelenmesi, eksiklerin tespit edilmesi araç satın alacakları gelecekte yapacakları 30-40 bin TL'ye varacak masraflardan kurtarır. Günümüzde araç bakım maliyetleri de arttığı için almayı düşündüğünüz araç 20 yaşında olsa dahi ekspertiz yaptırılmasını tavsiye ediyoruz. Tüketiciler sadece kozmetik görünüme aldanmasın, gözü açık olsun." dedi.
Her 500 araçtan 
2'sinin kilometresi 
düşürülmüş
Eski teknoloji otomobillerde kilometre düşürme işleminin yeni araçlara kıyasla daha kolay olduğunu ve dolandırıcıların sıklıkla araç değerini yükseltmek adına başvurduğu yöntemlerden birisi olduğunu söyleyen Emre, "Düşürülmüş kilometreyi tespit etmek artık gerçekten uzmanlık gerektiriyor. Arıza ışıkları çok komik rakamlarla satın alınabilen OBD cihazları ile silinebiliyor. Aracın yaşını ve kilometresini ele veren koltuklar, direksiyon simidi, vites topuzu, kumandalar, pedallar yeni bir sektör haline gelen kaplamacılar ve döşemeciler tarafından kolaylıkla yenilenebiliyor. Elektronik kontrol üniteleriyle araç beyni üzerinden gerekli tespit ve eşleştirmeler ancak TSE belgeli, kurumsal oto ekspertiz şirketleri tarafından yapılabilir. Tüketicilerin ekspertiz işlemi için ödeyeceği 500-600 TL gibi rakamlar on binlerce TL'lik maddi kayıpların ve mağduriyetlerin önüne geçecektir" ifadelerine yer verdi. 

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