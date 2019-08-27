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Gözlük deyip geçmeyin!

GÜNEŞ gözlüklerinin göz sağlığını korumak için mevsim fark etmeksizin kullanılan günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden olduğu hatırlatılarak, güneşin zararlı ışınlarından korunmak için kullanılan güneş gözlüklerinin, sahte olması halinde göz sağlığını tehlikeye attığı, kalıcı hasara sebep olabildiği uyarısı yapıldı.

Gözlük deyip geçmeyin!

GÜNEŞ gözlüklerinin göz sağlığını korumak için mevsim fark etmeksizin kullanılan günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden olduğu hatırlatılarak, güneşin zararlı ışınlarından korunmak için kullanılan güneş gözlüklerinin, sahte olması halinde göz sağlığını tehlikeye attığı, kalıcı hasara sebep olabildiği uyarısı yapıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 00:00
Gözlük deyip geçmeyin!

Güneş gözlüğü satın alırken, orijinal olup olmadığına bakılması gerektiği kaydedildi. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak isterken başka sıkıntılara yol açmamak için kaliteli ve orijinal bir güneş gözlüğünün tercih edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Orijinal güneş gözlüğü için öncelikle güneş gözlüğünü güvenilen satış noktalarından faturalı olarak satın alması gerektiği ifade edildi. Seyyar satıcılardan ucuza alınan güneş gözlüklerinin, gözü korumadığı, güneş ışınlarını olduğu gibi geçirdiği bildirildi. Kaliteli ve orijinal bir gözlüğün yüze tam oturması gerektiği, kullanılan materyallerin iyi olmasının da çok önemli olduğu, orijinal gözlükte mutlaka markanın logosunun bulunduğu anlatıldı. 

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