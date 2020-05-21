Gözlere dikkat!

ÖZELLİKLE daha çok evde olduğumuz, tüm iletişimi akıllı telefonlar ve uygulamalar üzerinden kurduğumuz, işleri bilgisayar, tablet ve telefonlarla yürüttüğümüz bugünlerde gözleriniz kızarıyor, kuruyor, bulanıklaşıyor, omuz ve sırt ağrıları gibi sorunlar yaşıyorsunuz.

Günümüzde dijitalleşme, gözlerde farklı birtakım sorunları da beraberinde getirdi. Tüm dünyanın hızla adapte olduğu, tüm bilgi, ticaret ve sosyalleşmenin dijital ortamda yaşandığı bu çağda gözler doğal yapısının dışında bir etkileşimin içinde. İnsan gözünün doğal odak uzaklığı uzak mesafe iken, dijitalleşmeyle birlikte görme gereksinimleri bu yeni duruma uyum sağlama adına değişimler geçirdi. İş, sosyal yaşam, iletişim, etkileşim, eğlence, haber ve günlük araştırmalar dijital dünyayı içine alan akıllı telefon, tablet ve gittikçe küçülen, fonksiyonları artırılan diz üstü ve masa üstü bilgisayarların içinde, parmaklarımızın ucunda.

Günümüzde hayatın vazgeçilmezi oldu akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar… İşimiz telefon, tablet ve çeşitli uygulamalar sayesinde fiziki olarak ofiste bulunmaya gerek kalmaksızın mobil hale geldi. Bilgiye erişim kolaylaştı. Tüm bu dijital dünyaya gözlerin adaptasyonu doğal bir akış içinde gerçekleşmiyor. Telefon, tablet ve bilgisayar karşısında geçirilen süre arttıkça dijital ekran kullanımına bağlı gelişen semptomlar da artmaya başladı. Dijitalleşme ile literatüre yeni bir kavram girdi: Dijital Göz Yorgunluğu.

Dijital Göz Yorgunluğu, dijital ekranlara 2 saat veya daha fazla süre bakmaktan kaynaklı olarak hissedilen ve yaşam konforunu olumsuz etkileyen göz yorgunluğu olarak tanımlanıyor. Bulanık görüş, gözlerde batma, sulanma, çift görme, ışık hassasiyeti, yorgunluk, kuruluk, gece görüş zorluğu ve kaşıntı gibi semptomlar oluşturan ‘Dijital Göz Yorgunluğu’ baş, boyun, sırt ve omurga ağrıları gibi ekstraoküler ve oküler sorunlara sebep olarak yaşam konforunu olumsuz etkiliyor. Dünya çapında 60 milyona yakın kişiyi etkileyebilen bu sendrom, artık bir toplum sorunu haline gelmiş durumunda.

Seiko Optik Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Faruk Ulusoy, ‘Gözlerin tüm bu dijital dünyaya adaptasyonu doğal bir akış içinde gerçekleşmiyor. Dijital ekranlardan yayılan mavi ışığın göze zarar vermesini ve gözde kuruluğu önlemek ve akomodasyona destek olmak açısından özellikle yoğun dijital kullanıma maruz kalanların herhangi bir kırma kusuru bulunmasa da gözlük kullanması son derece önemli. Normalde dakikada 25 kez gözlerimizi kırpıyoruz. Dijital cihazlara sürekli odaklanarak bakıldığında bu sayı dakikada 10’un altına, hatta dikkatlı bakıldığında 5-6’ya kadar düşebiliyor. Bu da gözlerin kurumasına ve gerekli nemi sağlayamamasına neden oluyor. Dijital ekranlar karşısında geçirilen uzun saatler bulanık görüş, gözlerde batma, sulanma, çift görme, ışık hassasiyeti, gözlerde yorgunluk, kuruluk, kaşıntı gibi semptomların yanı sıra baş, boyun, omurga ağrılarına sebep olarak yaşam konforunu da olumsuz etkiliyor. Dijitalleşmenin yarattığı problemlerin farkında olan Seiko Optik, günümüz dijital dünyasına çözüm olarak geliştirdiği SmartZoom SuperResistantBlue (SRB kaplama) ile daha uzun saatler bilgisayar ve ekranlar karşısında rahatlıkla ve herhangi bir semptoma maruz kalmadan çalışılmasına olanak sağlıyor’ dedi.