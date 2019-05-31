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Yozgat
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Gözler yatırımlarda

YOZGAT’ta 2019 yılının ilk yarısı geride kalırken gözler şehirde yapımına başlanılan proje ve yatırımlara çevrildi.

Gözler yatırımlarda

YOZGAT’ta 2019 yılının ilk yarısı geride kalırken gözler şehirde yapımına başlanılan proje ve yatırımlara çevrildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Gözler yatırımlarda

Yozgat’ta merkezi hükümet tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan proje ve işlerin bir kısmının halen tamamlanmaması halkın dikkatini çekiyor. Yozgatlı vatandaşlar hızlı tren, havaalanı, Diyanet Eğitim Merkezi, Adalet Eğitim Merkezi gibi yatırım ve projelerin ne zaman hizmete gireceği sorusunu soruyor. Yozgat’ı dışarıya açacak, Yozgatlılara karayolu dışında alternatif sunacak olan hızlı tren projesiyle, geçtiğimiz yıl temel atma töreni atılan havaalanı projesinin akıbeti merak konusu oldu. Yıllardır beklenilen hızlı trenin kesin ve net olarak hangi tarihte hizmete gireceği merak edilirken, havaalanı inşaatında da çalışmaların ne aşamada olduğu merak ediliyor. Yozgat’ın bitmeyen sorunları arasında yer alan duble yol yapım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken henüz bitirilemeyen güzergah ve mevkiler de, halen ildeki yol sorununun tam anlamıyla çözülmediğini gösteriyor. Yozgat’ta Sorgun ile Yozgat arasında kurulumu planlanan üçüncü organize sanayi bölgesi projesinin de ne aşamada olduğu merak edilen iş ve projelerin başında geliyor.

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