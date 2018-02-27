GÖZLER ANKARA’YA ÇEVRiLDi

Hükümetin almış olduğu karar doğrultusunda özelleştirme kapsamına alınan 14 fabrika arasında bulunan Sorgun ilçesindeki Şeker Fabrikası’nın akıbeti Ankara’da Başbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek karar ile belli olacak.

Şeker İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Turgut Gözübüyük, hafta sonu Yozgat’a gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a fabrikanın özelleştirilmesi durumunda, bölgenin olumsuz yönde etkileneceğini aktardıklarını belirtti.

Gözübüyük, bölge ekonomisinin uğrayacağı zararları dinleyen Bakan Bozdağ’ın bu durumla ilgili Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirttiğini kaydetti.

Hükümetin özelleştirme kararı aldığı fabrikalar arasında bulunan Sorgun’da bulunan Şeker Fabrikası’nın kapanması durumunda çiftçi, nakliyeci ve bölge esnafının büyük zarar göreceği yönünde sendika mensupları harekete geçmişti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, fabrikanın akıbetiyle ilgili gözler yeniden Ankara’ya çevrildi.