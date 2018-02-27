Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118795
ALTIN
162.328
DOLAR
3.7888
STERLİN
5.2794
EURO
4.6670

GÖZLER ANKARA’YA ÇEVRiLDi

ÖZELLEŞTİRME kapsamına alınan Sorgun'daki Yozgat Şeker Fabrikası’nın kaderini Ankara’da devletin zirvesi belirleyecek.

GÖZLER ANKARA’YA ÇEVRiLDi

ÖZELLEŞTİRME kapsamına alınan Sorgun'daki Yozgat Şeker Fabrikası’nın kaderini Ankara’da devletin zirvesi belirleyecek.

27 Şubat 2018 Salı 07:00
235 Okunma
GÖZLER ANKARA’YA ÇEVRiLDi

Hükümetin almış olduğu karar doğrultusunda özelleştirme kapsamına alınan 14 fabrika arasında bulunan Sorgun ilçesindeki Şeker Fabrikası’nın akıbeti Ankara’da Başbakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek karar ile belli olacak.
Şeker İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Turgut Gözübüyük,  hafta sonu Yozgat’a gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a fabrikanın özelleştirilmesi durumunda, bölgenin olumsuz yönde etkileneceğini aktardıklarını belirtti.
Gözübüyük, bölge ekonomisinin uğrayacağı zararları dinleyen Bakan Bozdağ’ın bu durumla ilgili Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirttiğini kaydetti.
Hükümetin özelleştirme kararı aldığı fabrikalar arasında bulunan Sorgun’da bulunan Şeker Fabrikası’nın kapanması durumunda çiftçi, nakliyeci ve bölge esnafının büyük zarar göreceği yönünde sendika mensupları harekete geçmişti.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, fabrikanın akıbetiyle ilgili gözler yeniden Ankara’ya çevrildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BORCUMUZ ÇiFT RAKAMLI
BORCUMUZ ÇiFT RAKAMLI
Av Sezonu kapandı
Av Sezonu kapandı
Sanayi için yer tahsisi
Sanayi için yer tahsisi
Ekiz göreve başladı
Ekiz göreve başladı
Hizmetler görüşüldü
Hizmetler görüşüldü
Şenliler gündemi değerlendirdi
Şenliler gündemi değerlendirdi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim