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GÖZ NURLARINI SERGiLEDiLER

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kapsamında sergi açıldı. Sergi açılış törenine, Yozgat Valisi Ziya Polat ve eşi Filiz Polat, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, öğretmenler, öğrenciler ve Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerleri katıldı.

02 Haziran 2022 Perşembe 00:05
GÖZ NURLARINI SERGiLEDiLER

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara ait ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret eden Vali Polat ve davetliler, kursiyerlerin yaptıkları ürünleri inceleyerek bilgi aldı. Seramik, çini ve deri alanına ait çalışmaların, geri dönüşüm ve atık malzemelerinden oluşturulan ürünlerin ve halk eğitimi çalışma alanları ile ilgili tanıtım faaliyetlerinin yapıldığı sergide ayrıca kermes düzenlendi. Eğitim-öğretim yılının sonuna doğru yaklaşıldığını belirten Vali Polat, “Sadece yaygın değil örgün eğitimde de ilimizde güzel işlerin yapıldığını göstermek için Halk Eğitim Merkezimizin Yozgat Merkezde ki kurslarını ve kurslarda üretilen ürünlerin sergisini açtık. 7 bin 500 kişiye bu sene eğitim ve kurslar verdik. Hedefimiz minimum yüzde 10. Her sene nüfusumuzun yüzde 10’una, Halk Eğitim Merkezinin kurslarında ürün üretmesini sağlamak ve çocuklarımızı da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ki kurslarımıza dâhil etmek istiyoruz” dedi. 
Önümüzde ki günler içerisinde ‘yaz ayında ne yapabiliriz’in çalışmasını yapacaklarını söyleyen Polat, “Çocuklarımızı yaz aylarında telefondan ve kafelerden uzak tutmak, evlerden uzak tutmak için spor merkezlerine, Halk Eğitim kurslarına, yaşam alanlarına çekmemiz lazım. Kamu kurumu olarak değil Belediyemiz ve STK’larımızı da bu işin içine ortak edeceğiz. Emek veren, kurslara katılan, kurslarda üreticilik yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Artarak devam etmemiz gerektiğini belirtiyorum” diye konuştu. İHA Sema Nur Koçaker

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GÖZ NURLARINI SERGiLEDiLER
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