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Göz kamaştırıyor

Boğazlıyan ilçesinde 2000 yılından itibaren bakırdan dekoratif ürünler imalatı yapan Base Metal, dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ihraç ederken, atölyedeki çalışmalar ziyaretçileri adeta büyülüyor.

11 Eylül 2020 Cuma 00:35
Göz kamaştırıyor

BOĞAZLIYAN ilçesinde 2000 yılından itibaren bakırdan dekoratif ürünler imalatı yapan Base Metal, dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ihraç etmeye devam ediyor. Fabrikada uzun yıllar bakır, pirinç, alüminyum, paslanmaz metallerden el sanatlarına yönelik ürünler imal ediliyor. Yaklaşık 4 bin farklı ürün imal edilen fabrikayı Yozgat valisi Ziya Polat ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Polat, Boğazlıyan İlçesinde ürettikleri ürünleri başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeye ihraç eden, 150 kişinin istihdam edildiği fabrikayı gezdi. Üretiminin tamamı ihraç eden fabrika, ürünlerinin yüzde 90’lık kısmını ABD’ye gönderiyor. Yüzde 10’luk kısmı ise İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Firma, yurt dışına yaptıkları ihracatın yanı sıra Hollywood filmlerinden de ürünlerine rağbet olduğu kaydedildi. 

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