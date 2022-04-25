Gösteriler beğenildi

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Akdağmadeni ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.  

25 Nisan 2022 Pazartesi 00:40
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Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, 75. Yıl Cumhuriyet Okulu bahçesinde devam etti. Programda 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ferhat Bekdur, günün anlam ve önemine dair konuşma yaparak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Öğrenciler tarafından sergilenen gösteriler, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Düzenlenen kutlama programına Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Erhan Özkaya, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ertuğrul Yılmaz, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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