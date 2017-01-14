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Görüşmelere Yozgatlı mührü!

14 Ocak 2017 Cumartesi 06:49
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TBMM Genel Kurulu'nda, anayasa değişikliği teklifinin ilk 8 maddesi kabul edildi. Genel kurulda Yozgatlı isimler damgasını vuruyor.

Görüşmelere Yozgatlı mührü!
Anayasa değişikliği teklif görüşmelerinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, ortaya koydukları birlik ve beraberlikle dikkat çekiyor. 
Oy verme işlemini de bir arada yapan Bozdağ, Akgül, Soysal ve Başer, tarihi genel kurulda binlikte oy verdiler. 

340 EVET OYU
TBMM Genel Kurulu'nda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, sekizinci maddesi 340 "Evet" oyuyla kabul edildi.
Teklifin 8.maddesine 340 kabul, 135 ret oyu verildi. 481 milletvekilinin katıldığı oylamada, 5 boş, 1 geçersiz oy kullanıldı.
Düzenlemeyle, Anayasanın "cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine" ilişkin maddede değişiklik yapılıyor ve cumhurbaşkanına, "devlet başkanı" sıfatı getiriliyor.
Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de veriliyor.
Cumhurbaşkanı, "devlet başkanı" sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verecek.
Cumhurbaşkanı, kanunları yayımlayacak ve kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderecek. Kanunların, TBMM İçtüzüğü'nün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açacak.

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