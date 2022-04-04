Görüşmeler devam ediyor

Bu çerçevede MESA Holdingle enerji alanında, kenevir esaslı süper kapasitör ve süper batarya yapımına yönelik değerlendirme toplantısı Ankara’da MESA Holding genel merkezinde yapıldı. Toplantıya Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Güngör Yılmaz ve Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Elektronik, Makine ve Enerji Araştırmaları Grup Başkanı Profesör Dr. İlhami Yiğit ve MESA Holding yetkilileri katıldı. Toplantıda MESA Holdingle imzalanan iş birliği protokolü sonrası, kısa, orta ve uzun vadede yapılacaklar konuşuldu ve Profesör Dr. İlhami Yiğit tarafından bir sunum gerçekleştirdi.