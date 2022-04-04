Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Görüşmeler devam ediyor

Yozgat Bozok Üniversitesi, Endüstriyel Kenevir alanında yürüttüğü çalışmaların önemli bir aşaması olan MESA Holdingle imzalanan protokol sonrası karşılıklı görüşmeler ve yol haritası konusunda istişare görüşmeleri devam ediyor.

04 Nisan 2022 Pazartesi 00:52
Görüşmeler devam ediyor

Bu çerçevede MESA Holdingle enerji alanında, kenevir esaslı süper kapasitör ve süper batarya yapımına yönelik değerlendirme toplantısı Ankara’da MESA Holding genel merkezinde yapıldı. Toplantıya Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Güngör Yılmaz ve Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Elektronik, Makine ve Enerji Araştırmaları Grup Başkanı Profesör Dr. İlhami Yiğit ve MESA Holding yetkilileri katıldı. Toplantıda MESA Holdingle imzalanan iş birliği protokolü sonrası, kısa, orta ve uzun vadede yapılacaklar konuşuldu ve Profesör Dr. İlhami Yiğit tarafından bir sunum gerçekleştirdi.

Anahtar Kelimeler:
Görüşmeler Devam EdiyorIlerigazetesiNişanPazartesi2022YozgatSorgunIleriGazeteHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilere iftar programı
Öğrencilere iftar programı
HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN
HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN
TUT BİZİ EY ORUÇ
TUT BİZİ EY ORUÇ
Şefaatli’de iz bıraktı
Şefaatli’de iz bıraktı
Bahar Şenliği
Bahar Şenliği
Acısı halen taze
Acısı halen taze
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim