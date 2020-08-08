Görüşmeler başladı

HİZMET İş Sendikası Yozgat Şubesi, bazı belediyelerde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmelerine başladı. Şube Başkanı Ferman Zararsız, Kadışehri Belediyesi Kadı Kent Personel Limited Şirketi toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlatmak üzere, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın ile bir araya geldi. Zararsız, Sarıkaya Belediyesi Sarbel Personel Limited Şirketi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel'i makamında ziyaret etti, Zararsız, ‘’Aydıncık Belediyesi Ay Kent Personel Limited Şirketi ve Yozgat Belediyesi Personel Limited şirketiyle ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmelerine de başladık. Misafirperverlikleri için Aydıncık ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Koçak ile Yozgat Belediyesi’nde ise ilgili birim amirleriyle bir araya geldik’’ dedi.