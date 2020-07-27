Görüşmeler başladı

YOZGAT Hizmet İş Sendikası, Şefaatli Belediyesi’nde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine start verdi.

Hizmet İş Sendikası Başkanı Ferman Zararsız, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca ile görüştü, ardından da çalışanlarla bir araya gelerek, sözleşme süreci hakkında bilgi verdi. Zararsız, ‘’Şefaatli Belediye Başkanlığı Şefaatli Belediyesi Personel Ltd. Şirketi toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladık. Şefaatli Belediye Başkanımız Müjdat Karaca'ya teşekkür ederiz. İmzalanacak toplu iş sözleşmesi tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.