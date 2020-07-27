Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1192
ALTIN
418.397
DOLAR
6.8450
STERLİN
8.7576
EURO
7.9603

Görüşmeler başladı

Şefaatli Belediyesi’nde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmelerine başlanıldı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 00:59
Görüşmeler başladı

YOZGAT Hizmet İş Sendikası, Şefaatli Belediyesi’nde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine start verdi.
Hizmet İş Sendikası Başkanı Ferman Zararsız, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca ile görüştü, ardından da çalışanlarla bir araya gelerek, sözleşme süreci hakkında bilgi verdi. Zararsız, ‘’Şefaatli Belediye Başkanlığı Şefaatli Belediyesi Personel Ltd. Şirketi toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladık. Şefaatli Belediye Başkanımız Müjdat Karaca'ya teşekkür ederiz. İmzalanacak toplu iş sözleşmesi tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Görüşmeler Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ta toprağa verildi
Yozgat’ta toprağa verildi
Bildirim verme süresi uzatıldı
Bildirim verme süresi uzatıldı
Belediyeden uyarı
Belediyeden uyarı
Kurallar ilan edildi
Kurallar ilan edildi
Kurbana eziyet etmeyin!
Kurbana eziyet etmeyin!
Köy yolu asfaltlandı
Köy yolu asfaltlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim