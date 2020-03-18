Görüş Saatleri değiştirildi

Bakanlık bünyesinde erken dönemde oluşturulan ‘Koronavirüs Bilim Kurulu’ önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişinin önemli ölçüde engellendiğine dikkat çekildi. Bakanlığın genelgeleri ile yurt genelinde de alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik önlemler doğrultusunda Yozgat Şehir Hastanesi’nde hasta ziyaretleri ile ilgili değişikliklerin yapıldığı bildirildi. Alınan karar doğrultusunda, hastanede hasta ziyaretlerinin Mart-Nisan ayı boyunca saat 18:00-19:00 arasında yapılacağı, sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verileceği kaydedildi. Yoğun bakımlarda ve Palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasak olduğu, hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak, mümkünse aynı kişi tarafından sağlanacağının altı çizildi. Belirtilen konularda tüm vatandaşların gerekli hassasiyet ve özeni göstermeleri istendi.