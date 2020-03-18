Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86778
ALTIN
316.923
DOLAR
6.4223
STERLİN
7.7659
EURO
7.0410

Görüş Saatleri değiştirildi

YOZGAT Şehir Hastanesi ziyaret saatlerinde değişiklik yaptı.

18 Mart 2020 Çarşamba 03:35
Görüş Saatleri değiştirildi

Bakanlık bünyesinde erken dönemde oluşturulan ‘Koronavirüs Bilim Kurulu’ önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişinin önemli ölçüde engellendiğine dikkat çekildi. Bakanlığın genelgeleri ile yurt genelinde de alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik önlemler doğrultusunda Yozgat Şehir Hastanesi’nde hasta ziyaretleri ile ilgili değişikliklerin yapıldığı bildirildi. Alınan karar doğrultusunda, hastanede hasta ziyaretlerinin Mart-Nisan ayı boyunca saat 18:00-19:00 arasında yapılacağı, sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verileceği kaydedildi. Yoğun bakımlarda ve Palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasak olduğu, hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak, mümkünse aynı kişi tarafından sağlanacağının altı çizildi. Belirtilen konularda tüm vatandaşların gerekli hassasiyet ve özeni göstermeleri istendi. 

Anahtar Kelimeler:
Görüş Saatleri Değiştirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DESTAN YAZDILAR
DESTAN YAZDILAR
Açıkel, bunu da yaptı!
Açıkel, bunu da yaptı!
DEZENFEKTEYE DEVAM
DEZENFEKTEYE DEVAM
Hazırlık toplantısı yapıldı
Hazırlık toplantısı yapıldı
Özdemir, veda etti
Özdemir, veda etti
Ağaçlandırma başladı
Ağaçlandırma başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim